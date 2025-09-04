"Gracias, Colombia"; Dayro Moreno se emocionó al máximo, tras su sonado regreso a Selección Colombia

Dayro Moreno fue noticia en la Selección Colombia, que con un claro y contundente 3 a 0 sobre Bolivia se clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero del Once Caldas entró en el minuto 81 para reemplazar a Jhon Córdoba y de inmediato se sintió una ovación de los aficionados que llegaron masivamente a las gradas del estadio Metropolitano.

Moreno Galindo, de 39 años, se convirtió durante los últimos días en todo un personaje, con muchos focos encima y apareciendo constantemente en los medios de comunicación del país.

Y tras el compromiso y luego de abrazarse con varios de las figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba, entre otros, atendió algunas preguntas en el propio campo de juego del escenario de la capital del Atlántico.



Acá las declaraciones de Dayro Moreno

"Muy contento por este regreso a la Selección Colombia, que fue tan maravilloso. Gracias a Colombia, me sentí muy orgulloso de que todo el estadio estuviera coreando mi nombre. Muchas gracias por ese apoyo tan maravilloso, fue algo lindo para mí, este día va a quedar marcado para toda mi vida".

Publicidad

"Siempre una trabaja para esto, para estar en Selección. Fue con mi trabajo, con mi esfuerzo, con el trabajo de los compañeros, del cuerpo técnico de Once Caldas, de los directivos, sino fuera por ellos no estuviera acá. Y además, agradecer a mi familia, a mis padres, a mis hijas, representar a mis hijas es algo muy lindo".

Ahora faltará ver qué decisiones tomará el entrenador Néstor Lorenzo de cara al partido del próximo martes 9 de septiembre frente a Venezuela, en calidad de visitantes y la alineación que utilizará, para saber si implementará cambios con respecto a los inicialistas que enfrentaron a los del altiplano.