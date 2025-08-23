"Me usaron en Selección Colombia: A Brasil 2014 fueron jugadores que nunca jugaron en Eliminatorias"

La Selección Colombia tiene como misión lograr la clasificación al Mundial de 2026 con una victoria sobre Bolivia el próximo 4 de septiembre en Barranquilla. En medio de ese contexto, un experimentado futbolista de nuestro país hizo sentir su decepción por no ser convocado en la 'tricolor' a Brasil 2014.

Se trata de Macnelly Torres, quien tuvo una larga charla en el podcast 'Agradable y Claro' .“Es muy duro. A ti cuando te llevan a la última gira (antes del mundial), que fue la de Europa, y participas... De ahí pasó mes y medio o dos meses para la lista (al mundial) y ya no estás en la lista”, expresó con mucha tristeza.

El señalado por Torres es José Néstor Pékerman, el DT de ese entonces en el combinado nacional. "Me lo dice por teléfono, y yo estaba a punto de calentar para salir a jugar un partido con el Al-Shabab (...) para mí fue duro, yo jugué el partido en la luna y el partido era en la cancha”, dejando evidencia de que se vio muy afectado.

Ahora bien, el barranquillero fue mucho más allá y expresó que a su parecer viajaron futbolistas que no merecían estar en esa cita orbital. “No me dan razón, y lo más duro de todo es que aparecen jugadores en la lista que nunca estuvieron ni en un partido de eliminatorias. Ahí aparece la suspicacia, y en estos tiempos ya de Pékerman se están hablando cosas con el empresario, de movimientos anormales en temas de jugadores en selecciones", sentenció.

Por último, Macnelly se siguió despachando y contó que se sintió engañado. "Voy a decir la verdad aquí: yo creo que a mí me estaban era utilizando, pero yo siempre lo dije: yo juego para mi selección, a mí no me interesa él (Pékerman). Él me sentó en un cuarto y me preguntó si tenía algún resentimiento, y le dije que no”, concluyó.

Torres disputó 48 partidos con la Selección Colombia entre Eliminatorias, amistosos, Copa América y Copa de Oro. Aportó dos asistencias, anotó cuatro goles y acumuló 2.525 minutos de juego.