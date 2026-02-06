Síguenos en:
Adolfo 'Tren' Valencia cumple 58 años y recordamos las famosas bromas del 'Tino' Asprilla

Adolfo 'Tren' Valencia cumple 58 años y recordamos las famosas bromas del 'Tino' Asprilla

En medio de la celebración de cumpleaños de Adolfo 'Tren' Valencia, histórico de la Selección Colombia, es momento de contar unas imperdibles anécdotas que vivió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Adolfo 'el Tren' Valencia y Faustino 'Tino' Asprilla, en un partido de la Selección Colombia
Adolfo 'el Tren' Valencia y Faustino 'Tino' Asprilla, en un partido de la Selección Colombia
Getty Images

