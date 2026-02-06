Adolfo 'Tren' Valencia cumple 58 años y recordamos las famosas bromas del 'Tino' Asprilla

Adolfo 'Tren' Valencia es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Además de haber sido mundialista con la 'tricolor' en dos ocasiones (Estados Unidos 1994 y Francia 1998), jugó en clubes como Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PAOK Salónica, entre otros. Eso sí, su mayor huella la dejó en Independiente Santa Fe, donde estuvo en tres etapas (1987-1992; 1995-1996; y 2002).

Fueron varios años de carrera deportiva, en los que consiguió una Copa Colombia con el 'león', una Bundesliga, una Liga colombiana con América de Cali y un título de Conferencia Este, vistiendo los colores del MetroStars. Justamente, a lo largo de su trayectoria, las anécdotas y vivencias no faltaron, o sino que lo digo Faustino 'Tino' Asprilla, compañero del 'Tren' y quien contó historias que dieron de qué hablar.

En entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el 15 de abril de 2020, 'el Tino' dio detalles de una historia única que ocurrió en el Mundial de Francia 1998. "Como saben, los suplentes tienen que estar con sudadera en la banca. Entonces, durante el partido contra Rumania, 'el Tren' no había sido titular y 'el Bolillo' lo cambió al inicio del segundo tiempo por Víctor Hugo Aristizábal", afirmó de entrada.

"Sin embargo, cuando fue a quitarse el pantalón para entrar, quedó en calzoncillos porque se le había olvidado ponerse la pantaloneta. En ese momento, me echó la culpa. 'Profe', usted sabe cómo es Asprilla, que jode mucho. Seguro fue quien me la escondió. Y lo peor es que yo no tenía nada qué ver", añadió entre risas, fiel a su estilo. Ahora, ya con un tono más serio, dijo que no era momento de esas bromas.



'Tren' Valencia con la Selección Colombia. Foto: AFP

"Estábamos en un Mundial, qué va a estar uno pensando en esconderle la pantaloneta a los otros. Nunca se supo quién fue, seguro se le olvidó y la dejó colgada, no fue más", concluyó la curiosa historia el exdelantero del Parma. No obstante, no fue lo único que contó Faustino Asprilla, pues, en un video que circula en redes sociales, contó una historia sobre la estadía del 'Tren' en territorio alemán.

"Estando en el Bayern, 'el Tren' aprendió lo que debía aprender, para qué iba a saber más. Solo decía: 'Que me paguen, que me pasen el balón y cuándo son las vacaciones'", indicó 'el Tino' ante las risas e Adolfo Valencia y Carlos Valderrama. 'El Tren' se defendió, diciendo "si a los pelados de la universidad les cuesta aprender eso, todos los idiomas son difíciles". Una amistad que vivió de todo.