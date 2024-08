¿Al VAR le llegó su fin?: nueva herramienta debutará en el Mundial femenino Sub-20

Este sábado 31 de agosto, la Copa del Mundo femenina Sub-20 iniciará, de la mano de la Selección Colombia, que enfrentará a Australia a las 6:00 p.m.en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

No obstante, este certamen tendrá una importante novedad en materia arbitral, que, en charla con Gol Caracol, José Borda explicó a detalle. ¿Llegó el fin del VAR?

Y es que, así como lo relató el analista arbitral, para esta edición del Mundial no habrá VAR, por el contrario, se implementará una herramienta tecnológica llamada Fútbol Video Soporte (FVS), misma a la que árbitras, entrenadores y demás protagonistas del espectáculo ya conocen de primera mano, debido a las diferentes capacitaciones que se realizaron a lo largo de la semana.

Pero, ¿qué es el Fútbol Video Soporte?

“Este sistema es más barato que el VAR, porque no hay árbitros VAR, no hay VAR. Solo hay un técnico de imágenes que le tiene la jugada lista a la árbitra para que vaya y revise y ahí sí toma la decisión. Además, funcionará para las mismas situaciones en las que lo hace el VAR. El FVS es similar, pero no lo mismo que el VAR".

¿Qué diferencia tiene el FVS con el VAR?

“Para esta herramienta, lo más importante de todo es que son los entrenadores y entrenadoras los que piden la revisión, toda la responsabilidad recae en ellos. Si ven que hay un error claro y manifiesto, van y le dan una papeletica a la árbitra y la cuarta árbitra por el intercomunicador le dice a la jueza central, ‘vea, el técnico de Colombia, o x selección, pidió la jugada’”.

“Después de eso, la central va y revisa la jugada. Si el técnico le dio la razón a la árbitra, le devuelven la papeleta para que pida otra, pero si la solicitud no corresponde, le quitan la papeleta que tiene”.

¿A qué se refieren las papeletas?

Cada entrenadora o entrenador tendrá dos papeletas con las que irá a hacer la solicitud de revisión al cuarto árbitro, para que la central vaya y revise la solicitud que el entrenador está pidiendo analizar.

No obstante, si la solicitud del estratega no tiene fundamento, se le quitarán las dos papeletas y no podrá hacer más solicitudes durante el juego. Caso diferente a si tiene la razón, pues le devuelven la papeleta y quedaría nuevamente con dos.

El uso de la tecnología no estará exento en la Copa América 2024. GOKHAN BALCI/Anadolu via AFP

¿Cómo se enviarán las imágenes de apoyo para la jueza central?

“La técnica de imagen será la que tendrá los videos listos para la árbitra central. La novedad está ahí. La FIFA ha hecho pruebas, pero en torneos amistosos, sin embargo, realmente en este Mundial es que va a empezar a funcionar, y si da resultados, lo van a empezar a implementar en el fútbol de hombres”.

¿Por qué el FVS sí y el VAR no?

“Esto, debido a que el VAR es mucho más costoso. Hay aproximadamente 209 federaciones en el mundo y el VAR lo tendrán por ahí cien ligas en el mundo y las otras no tienen porque les parece muy costoso, entonces la FIFA dijo, voy a crear una herramienta más económica para que cumpla la misma función, pero más barata, para acortarles gastos en todas las federaciones del mundo. Si esto da resultado, es la primera vez que en un torneo oficial se va a utilizar. Y así fue con el VAR, empezó en el Mundial de Clubes de 2016 en el partido contra Nacional”.