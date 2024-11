Alineación titular de la Selección Colombia contra Uruguay, sin James Rodríguez

La Selección Colombia regresa a la acción. Este viernes 15 de noviembre, tiene una difícil prueba contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, y los 'condimentos' detrás de este encuentro son varios. De hecho, de lo que más se habló, en la previa, era si era visto como una 'revancha', tras lo acontecido en las semifinales de la Copa América.

En aquel entonces, la 'tricolor' se impuso 1-0 sobre los 'charrúas', con gol de Jefferson Lerma, pero todo no terminó de la mejor manera. Una vez sonó el pitazo final, los jugadores de la 'celeste' y los hinchas 'cafeteros' protagonizaron una batalla campal. Después de analizar la situación, impusieron sanciones y castigos a varios futbolistas uruguayos, quienes se quieren 'sacara esa espina'.

Pero en la Selección Colombia no se quedan atrás. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, eligió a los once que considera son los mejores y apropiados para este compromiso, con uno que otro cambio que llamó la atención. El más llamativo fue la salida de James Rodríguez y la no inclusión de Mateus Uribe, quien se creía que podía ser el reemplazo de Lerma, baja por una lesión.

Camilo Vargas estará bajo los tres palos, acompañado en la zona defensiva por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y Johan Mojica, conformando una línea de cuatro. Metros más adelante estarán Juan Camilo Portilla y Richard Ríos, que tendrán la labor de recuperar y dar el primer pase de salida. Y aparece la magia, con un tridente ofensivo que promete mucho fútbol.

Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, Jhon Arias y Luis Díaz. Allí, James brilla por su ausencia, pero aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes. Por último, el elegido para ser el referente de área es Jhon Jáder Durán.

James Rodríguez y Jhon Arias, figuras de la Selección Colombia, en partido de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Alineación titular de la Selección Colombia vs. Uruguay, por Eliminatorias Sudamericanas

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Jáder Durán. D.T.: Néstor Lorenzo.

Suplentes: Álvaro Montero, David Ospina, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Juan David Cabal, Santiago Arias, Yerry Mina, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borre.

Alineación titular de Uruguay vs. Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas

Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Jose María Giménez, Matias Olivera, Marcelo Saracchi; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Rodrigo Aguirre; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. D.T.: Marcelo Bielsa.