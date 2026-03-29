El día en que Adolfo 'Tren' Valencia anotó tripleta con Selección Colombia a Francia; acá los goles

Se viene un nuevo enfrentamiento entre la Selección Colombia y Francia en partido de preparación, previo al Mundial 2026. Pero antes de que ruede el balón, este domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium en Landover, Maryland, Estados Unidos, en Gol Caracol le recordamos el día en que Adolfo 'Tren' Valencia le anotó tripleta a 'les bleus'.

El talentoso oriundo de Buenaventura dejó su sello goleador en la 'tricolor' ante los 'galos', y todo su espectáculo en cancha se presentó antes de la Copa América 1993, que se disputó en Ecuador.

Para llegar bien preparada a esta cita en tierras ecuatorianas, la Selección Colombia pactó un duelo de fogueo contra Francia en la isla caribeña de Martinica, y aunque 'el Tren' no empezó como titular para esta contienda del 10 de junio de 1993, la lesión de Antony de Ávila le permitió ingresar al campo y no la desaprovechó.

Adolfo 'Tren' Valencia con la Selección Colombia. Getty Images

En el primer gol, Valencia aprovechó un buen pase de Freddy Rincón para batir al golero de la selección europea. En el segundo, estuvo atento a un pase entre líneas, y se quedó con el balón, se perfiló y remató, y aunque el golero de Francia alcanzó a desviar la esférica, llevaba potencia y fue a parar rumbo a la red. Y el tercero, luego que Harold Lozano dejara en el camino al arquero, definió a placer.



Vea acá la tripleta que Adolfo 'Tren' Valencia le marcó a Francia con la Selección Colombia:

El día que Adolfo ‘El Tren’ Valencia le anotó tres goles a la Selección de Francia



Se acercaba la Copa América en Ecuador y la Selección @FCFSeleccionCol quería llegar bien preparada, por eso enfrentó a Francia el 10 de junio de 1993.



Una rareza la camiseta de la selección, con… pic.twitter.com/zYt3qaYAE8 — ✏️Richard Peláez 📗⚽ (@03opiodelpueblo) March 29, 2026