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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El día en que Adolfo 'Tren' Valencia anotó tripleta con Selección Colombia a Francia; acá los goles

El día en que Adolfo 'Tren' Valencia anotó tripleta con Selección Colombia a Francia; acá los goles

Adolfo 'Tren' Valencia dejó su sello goleador frente a 'les bleus', en un amistoso jugado el 10 de junio de 1993 en la isla caribeña de Martinica. ¡Vea acá sus goles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Adolfo 'Tren' Valencia, una de las figuras de la Selección Colombia en la década de los 90.
Adolfo 'Tren' Valencia, una de las figuras de la Selección Colombia en la década de los 90.
AFP

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