"Si Nelson Deossa no toma malas decisiones, será alguien importante en Selección Colombia"

La convocatoria de Nelson Deossa a la Selección Colombia , que para muchos pudo ser una sorpresa, para otros solo era cuestión de tiempo que se le diera la oportunidad, por todo el proceso que fue llevando con el pasar de los años.

Esto, así lo afirmó José Fernando Santa, quien tuvo al tuvo al centrocampista en el Atlético Huila, por allá en el 2021. Y aunque no fue mucho el tiempo que compartieron, para el estratega pereirano fue más que suficiente para darse cuenta del talento del joven futbolista de 24 años.

"Uno lleva tanto tiempo en el fútbol, que ya se tiene la experiencia. Así me pasó con un peladito que se llamaba Néider Morantes, otro que se llamaba ‘Totono’ Grisales, otro David Ospina, otro Juan Pablo Ángel y uno ya sabía que esos muchachos iban derecho, que si no tomaban una malas decisiones, por su juventud iban a ser importantes y tendrían la oportunidad en la Selección Colombia. Y lo mismo pasa en el caso de Nelson Deossa”, indicó de entrada el profe Santa, quien

Nelson Deossa, jugador del Pachuca y la Selección Colombia.

¿Qué encontró en Nelson Deossa, la primera vez que lo vio jugar?

“Yo realmente me encontré con un jugador muy talentoso, que venía por ahí sin mucha formación ni estructura táctica, por ende, su talento afloró de una manera más rápida, teniendo en cuenta que los entrenadores que estuvieron antes que yo en el Huila le dieron esa libertad, lo rodearon bien y dejaron que desarrollara todo su talento y por eso tuvo esa posibilidad de destacarse; aprovechó la oportunidad, mostró todo su talento y rápidamente se destacó en un equipo chico como Huila y ahí es cuando vienen la mirada de los equipos grandes”.

¿Qué hace diferente a Nelson del resto?

“Él tiene algo muy importante en el fútbol moderno, en el fútbol actual, que es la dinámica. Nelson es de esos futbolistas que son de área a área, más definitivo, más punzante para atacar, pero es que esa capacidad de pisar las dos áreas. Tiene muy buen remate, es encarador, juega por dentro y por fuera. Reúne un conjunto de condiciones que exige el fútbol moderno y él las ha aprovechado”.

¿Qué indicaciones le daba en el entrenamiento a Deossa?

“Hay muchos jugadores talentosos que cuando llegan a un equipo y un entrenador los agarra, los coloca a marcar, los ata, los pone a cumplir funciones que por ahí pueden entorpecer su desarrollo. Pero lo de Nelson fue totalmente lo contrario, a él se le dio la libertad en el campo y la aprovechó, rápidamente pudimos detectar que a él había rodearlo, no darle muchas indicaciones tácticas, simplemente que jugara libre y aprovechara esa dinámica”.

Nelson Deossa festejando doblete con Pachuca, por la Liga MX.

¿La media distancia siempre fue su virtud?

“La media distancia Nelson siempre la ha tenido; tiene un buen remate con su pierna izquierda, entonces es de esos jugadores que muy poco salen, que ya vienen con todo ese talento y en Huila no se le cortaron las alas”.

¿Qué aspectos encontraron por mejorar en Nelson Deossa?

“Nosotros encontramos falencias en su juego, pero lo normal del proceso. Es un jugador muy joven y él no venía con esa gran huella deportiva, con esa estructura formativa y la única medio falencia, pero que no es en este momento del fútbol tan trascendental, es esa fortaleza física. Con el tiempo ha ido adquiriendo un poco más de potencia, un poco más de armarse, porque jugadores como Nelson no sacan ventaja contra equipos físicos, que usan la fuerza para detenerlos. Pero en la medida que vaya creciendo futbolísticamente, se puede ir llenando de esa potencia que lo va a hacer mejor jugador”.