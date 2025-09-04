¡Apunten a la Selección Colombia!; nítido 3-0 sobre Bolivia y clasificación al Mundial 2026

A las 8:25 de la noche, cuando el árbitro Darío Herrera señaló en centro de la cancha del estadio Metropolitano, se encendió la fiesta en todo un país. La Selección Colombia le ganó 3-0 a Bolivia y selló su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, gracias a los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

En un escenario como el de la capital del Atlántico colmado de hinchas de nuestro país, desde los primeros minutos los de Néstor Lorenzo salieron a darle manejo al balón y a mandar en el terreno de juego frente a los del altiplano. Así las cosas las aproximaciones y las emociones no tardaron en llegar, con un público expectante siempre.

De esa manera, aparecieron jugadas de Jhon Córdoba, quien no pudo conectar el balón en buena forma; Jhon Arias, de cabeza, le puso trabajo a Carlos Lampe, arquero de los bolivianos; Richard Ríos sacó un fuerte remate que el experimentado arquero contuvo y también atajó de acertada forma un cabezazo de James Rodríguez.

En ese instante, ya estaba caliente la primera anotación de la noche barranquillera. Cuando el reloj marcaba la media hora, llegó una jugada por derecha, Santiago Arias tiró un centro templado y James, nuestro '10', le pegó de derecha dejando sin reacción a Lampe, el más destacado de la visita. Celebración para que se movieran las estructuras del 'Metro' y festejara todo un país.

Jhon Córdoba celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Antes de que se fuera la inicial, no faltó la acción de Luis Díaz, el hombre de Bayern Múnich alemán, quien también hizo parar a los aficionados de sus sillas.

Ya para el complemento, no faltaron un par de sustos, con llegadas de Bolivia, que fueron bien sorteadas por un atento y oportuno Camilo Vargas. El técnico Néstor Lorenzo ordenó las entradas de Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero por Arias y Rodríguez Rubio, quien al salir alcanzó a decir algo al entrenador de los de nuestro país.

Para Colombia lo mejor llegó después. Vinieron más celebraciones, una de Jhon Córdoba, de riflazo, y otra de Quintero, para sellar una victoria clara y contundente, un bálsamo para toda la nación.

También alcanzó el tiempo para ver en acción al jugador del pueblo, Dayro Moreno, quien llegó para los minutos de cierre, aplausos y más aplausos desde las gradas.

Así fue una noche redonda, una noche de alegrías porque la Selección Colombia inscribió su nombre entre las clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año entrante.

