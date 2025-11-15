Síguenos en::
Así fue el gol de Benjamin Old para Colombia 1-1 Nueva Zelanda; error en defensa y cobraron

Así fue el gol de Benjamin Old para Colombia 1-1 Nueva Zelanda; error en defensa y cobraron

El número 19 de Nueva Zelanda, Benjamin Old, aprovechó al minuto 80 para igualar el encuentro frente a la Selección Colombia en el Chase Stadium, en Estados Unidos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de nov, 2025
