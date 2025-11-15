Así fue el gol de Benjamin Old para Colombia 1-1 Nueva Zelanda; error en defensa y cobraron

La Selección Colombia tuvo unos minutos de distracción en el segundo tiempo del partido contra Nueva Zelanda y le costó caro porque el equipo de Oceanía igualó 1-1 el duelo gracias a un gol de Benjamin Old.

Al 80' del compromiso en el Chase Stadium, en Estados Unidos, estuvo mal posicionada la defensa 'tricolor' y fue donde Sarpreet Singh desbordó por la banda y mandó la pelota al centro del área buscando a su compañero.

Benjamin Old apareció y empujó la pelota al fondo de la red a pesar de que el arquero Álvaro Montero se estiró y Álvaro Angulo intentó frenar su remate. Fue sorpresa total para la Selección Colombia.



Así fue el gol de Benjamin Old en Colombia vs Nueva Zelanda en partido preparatorio: