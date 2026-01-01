Miguel Borja cerró el año con emotivo mensaje, en el que no se olvidó de River Plate

Horas antes de darle la bienvenida al año 2026, Miguel Borja se reportó en redes sociales, con emotivo mensaje para toda la afición de River Plate; cuadro del que salió entre más críticas que elogios, por su sequía goleadora durante la última etapa de su ciclo en el ‘millonario’.

Y es que, ante los rumores que lo ubicaban en Boca Juniors para este mercado de fichajes; el goleador no quiso despedirse de la ‘banda cruzada’, sin antes dejar un emotivo mensaje para toda la hinchada de River, que en muchas ocasiones festejó sus goles e, incluso, lo llegaron a considerar como uno de los principales referentes en el frente de ataque por mucho tiempo.

Agradeciendo por el tiempo vivido en las toldas del cuadro ‘millonario’; el ‘colibrí’ enfatizó en que fue un “orgullo” haber vestido la camisa del equipo argentino por los varios años que militó allí.

👋🐔 "DEFENDER ESTOS COLORES FUE UN ORGULLO ENORME": el mensaje de Miguel Ángel Borja en sus redes sociales luego de finalizar su contrato con River, a la espera de comenzar a defender los colores de Cruz Azul. pic.twitter.com/Cbj61UKcri — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2026

“Hoy quiero despedirme de una etapa muy especial de mi carrera. Gracias a River Plate y a cada hincha por el cariño, el apoyo y por hacerme sentir en casa durante estos 3 años y medio”, indicó de entrada Miguel Ángel Borja, mostrándose agradecido y complacido de haber jugado por varias temporadas en la ‘banda cruzada’.



Sumado a eso, dejó emotivas palabras tanto para hinchas, como jugadores y la institución en sí, deseándoles lo mejor de cara al futuro: “Me llevo recuerdos inolvidables, aprendizajes y momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos y a toda la gente del club. Defender estos colores fue un orgullo enorme. Les deseo siempre lo mejor”.

Es importante recordar que, solo horas antes, Borja ya había dejado otro mensaje de despedida para el cuadro ‘millonario’, en el que se mostró agradecido con la ‘banda cruzada’.

“Llegó la hora de despedirme de estos colores, por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente. Gracias totales River Plate”, publicó el cordobés en una historia de su cuenta oficial de Instagram, donde, llegadas las doce de la media noche, también le deseó feliz año a todos sus seguidores.



¡Miguel Borja ya está en México!

Tras dejar atrás los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors, el futbolista colombiano aterrizó en territorio mexicano, para empezar su nueva etapa como futbolista de Cruz Azul; cuadro en el que llevaba ‘sonando’ con fuerza desde hace un par de semanas y, con su arribo al país ‘manito’, casi que se confirmó la noticia de la que ya se venía hablando.

Miguel Ángel Borja causó una verdadera revolución al aterrizar en Ciudad de México para concretar su fichaje con el histórico Cruz Azul. El delantero colombiano llega como agente libre tras su exitoso paso por...https://t.co/gZ6mACon8X#Mexico #Borja #Lalenguacaribedeportes pic.twitter.com/y26yURqmhb — La Lengua Caribe (@lalenguacaribe1) December 30, 2025