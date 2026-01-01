Jhon Arias no se olvida de Fluminense y da luces sobre un posible regreso; ¿se dará?

Jhon Arias nuevamente volvió a ser portada en los medios brasileños, después de recientes declaraciones, en las que recordó a Fluminense y el cariño que tiene por la institución de Río de Janeiro.

Y es que, ante su difícil presente futbolístico en el Wolverhampton de Inglaterra, el ‘cafetero’ ahora reapareció, pero para hablar de lo que fue paso por el conjunto brasileño e, inclusive, dando luces de lo que podría ser un segundo baile.

En charla con ‘TNT Sports’, a Jhon Arias le preguntaron por ‘Flu’ y si se ve regresando a las toldas del equipo ‘tricolor’, donde actualmente se encuentran sus compatriotas Kevin Serna y Santiago Moreno.

"Siempre es el Fluminense. Es un club que mi familia y yo apreciamos mucho, lo consideramos nuestra casa”, indicó de entrada el futbolista colombiano, quien también le puso la pelota a los directivos del conjunto brasileño, pensando en un posible regreso: “Por supuesto, no depende solo de mí, depende del Fluminense, del club".



“Es normal ese tipo de cosas, que me relacionen con otros equipos. Sabemos que la temporada ha sido difícil, que no hemos estado a la altura. Se viene una Copa del Mundo y yo soy un jugador de la Selección Colombia, que siempre quiero estar en forma, que quiero estar ahí, mi sueño es ese. La gente sabe el amor que le tengo a Fluminense. Esos rumores son normales; ahorita se viene una ventana de transferencias interesante, que claramente que no soy la persona que decide el futuro, lo dejo en manos de Dios”, agregó el ‘cafetero’, dejando claro que, en caso de que vuelva a Brasil, sería solamente a ‘Flu’.

No obstante, Jhon Arias también dejó claro que su actualidad está en el fútbol europeo, donde hasta ahora lleva sus primeros meses de adaptación con Wolves, cuadro que se encuentra en posición directa para el descenso a la segunda división de Inglaterra.

Además, el colombiano, quien venía siendo titular indiscutible en Fluminense; vive diferente presente en el Wolverhampton, donde suma muy pocas titularidades y, aunque ha logrado tener varios minutos en el terreno de juego, sus actuaciones han sido muy cuestionadas por la prensa e hinchada local.

"Mi momento ha llegado. Mi presente está aquí (en el Wolverhampton), así que estoy 100% concentrado en hacer cosas buenas aquí, en dar lo mejor de mí, porque sé el jugador que soy y lo que puedo hacer", sentenció Arias, dejando claro que, aunque el presente no es el mejor, aspira a que todo cambie con el tiempo y, para esta segunda parte de la temporada, logre reencontrarse con su mejor versión futbolística.