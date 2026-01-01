Leyenda del Real Madrid se confesó: "Me gustaba y pude haber dejado el fútbol por eso"

Por el Real Madrid han pasado muchos jugadores, pero muy pocos se terminaron ganando el rótulo de leyenda en el equipo merengue. Y este es el caso del croata Luka Modric, que desde su llegada en 2012, se convirtió en pieza fundamental de los logros más recientes de este equipo español.

Sin embargo, en 2025 puso punto final a su trayectoria en el Madrid, empacó maletas para fijar rumbo a tierras italianas y ahora prueba suerte en el Milán.

Eso sí, todavía atesora recuerdos vividos en el equipo que ahora dirige Xabi Alonso y en diálogo con el medio italiano 'Corriere della Sera' habló de este tema y otros relacionados a su carrera como futbolista, que pudo haberse visto frustrada por otra actividad que le llamaba la atención.

"Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, me formé en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda, como camarero. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos", dijo Modric.



Luka Modric en duelo con el Real Madrid, por el Mundial de Clubes. Foto: AFP.

Modric eligió entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En la entrevista con el 'Corriere della Sera' no solamente habló de su carrera deportiva, sino que también respondió a un interrogante sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Esa es una pregunta que no me gusta. Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y puedo asegurar que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal"

Lionel Messi, de Argentina, y el portugués, Cristiano Ronaldo, en un Barcelona vs. Real Madrid AFP

¿Cuántos títulos ganó Luka Modric en el Real Madrid?

Luka Modric vistió la camiseta del Real Madrid en 13 temporadas, disputando 597 partidos, marcando 43 goles y levantando 28 trofeos (6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España).

Luka Modric firmaría jugoso contrato. Foto: Real Madrid.