La Liga de España se reactiva: Barcelona y Real Madrid a mantener la lucha por el título

El Espanyol y el FC Barcelona protagonizarán el sábado el derbi más igualado de los últimos años en la capital catalana, con un Barça que seguirá líder pase lo que pase, y un conjunto 'periquito' en puertas de los puestos que clasifican a Champions League.

El Espanyol buscará su primera victoria en casa en Liga ante su rival vecinal desde 2007, cuando el conjunto blanquiazul aún no jugaba en el RCDE Stadium.

El sorprendente equipo de Manolo González, que hace justo un año se hallaba en puestos de descenso, viene de conquistar San Mamés ante el Athletic Club, en la que fue su quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no lograba desde la temporada 1998-1999.

Publicidad

El regreso al feudo espanyolista del arquero del Barça, Joan García, está provocando un clima de tensión entre la afición local antes de partido, considerado de alto riesgo.

Por su parte, el Real Madrid, primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, sexto en la tabla detrás del Espanyol.

Publicidad

La principal preocupación del técnico Xabi Alonso para ese partido será mantener la capacidad goleadora del equipo "merengue", pese a la baja por lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga con 18 dianas, estará al menos tres semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince en la rodilla izquierda.

Balón de la Liga Hypermotion de España. Getty Images.

Después de sus partidos del fin de semana, blancos y culés tomarán rumbo a Arabia Saudita, donde se medirán la semana próxima ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club respectivamente en semifinales de la Supercopa de España.

Colchoneros (3) y vascos (8º) tendrán antes salidas complicadas, ante la Real Sociedad para los del Cholo Simeone, y Osasuna para los de Ernesto Valverde.

Publicidad

La 18ª fecha, y el año futbolístico en España, se abrirá con otro derbi, el de la región de Madrid entre Rayo Vallecano y Getafe.