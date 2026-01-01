Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Liga de España se reactiva: Barcelona y Real Madrid a mantener la lucha por el título

La Liga de España se reactiva: Barcelona y Real Madrid a mantener la lucha por el título

Luego del parón de vacaciones, la primera división del fútbol español retoma actividades y tanto Barcelona como Real Madrid tratarán de mantener el ritmo competitivo en este 2026.

Por: AFP
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad