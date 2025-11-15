Así fue el primer gol de Gustavo Puerta con Selección Colombia; Nueva Zelanda, la víctima

La Selección Colombia le madrugó a Nueva Zelanda en el partido preparatorio de este sábado 15 de noviembre con un golazo de Gustavo Puerta cuando apenas iban 2 minutos de juego.

Una gran jugada colectiva iniciada por James Rodríguez con lujo incluido, y luego un pase a la banda derecha para Santiago Arias, quien decidió proyectarse y complicar a la defensa rival.

El lateral antioqueño puso un buen pase al borde del área, donde iba entrando sin marca Gustavo Puerta quien remató de primera y logró un golazo para el 1-0 de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda.



Así fue el gol de Gustavo Puerta en Colombia vs Nueva Zelanda, partido preparatorio: