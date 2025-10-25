Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Selección Colombia  / Polémica en Colombia femenina Sub-17 vs Corea del Sur; no pitaron penal contra María Baldovino

Polémica en Colombia femenina Sub-17 vs Corea del Sur; no pitaron penal contra María Baldovino

A pesar de revisar la jugada durante varios minutos, la árbitra del partido del Mundial femenino Sub-17 no dio pena máxima para la Selección Colombia y se armó controversia por la decisión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
Colombia femenina Sub-17 vs Corea del Sur

