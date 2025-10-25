Polémica en Colombia femenina Sub-17 vs Corea del Sur; no pitaron penal contra María Baldovino

En el partido de la Selección Colombia femenina Sub-17 contra Corea del Sur por la fecha 3 del Mundial de la categoría que se juega en Marruecos se dio una polémica jugada que tuvo como protagonista a la delantera María Baldovino.

La número '7' de la 'tricolor' le ganó la posición en el área a Kim Kanah, al minuto 55 del encuentro, y la asiática la agarró, empujó y mandó al suelo, evitando una clara opción de gol.

El técnico Carlos Paniagua pidió la revisión del Video Support (VS), la árbitra central miró la jugada durante varios minutos y a pesar de ver en varios ángulos al final decidió que no era pena máxima, lo que generó controversia y polémica en redes sociales.

Así fue la polémica jugada en Colombia femenina Sub-17 vs Corea del Sur, en Mundial 2025:

