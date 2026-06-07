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Así fue el golazo de Jhon Arias en Colombia vs Jordania; fue asistencia de James Rodríguez

Al minuto 41, Jhon Arias abrió el marcador en el partido preparatorio frente a Jordania, este domingo, para poner a ganar a la Selección Colombia en el SnapDragon Stadium, en San Diego.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, anotó el único gol contra Croacia, en partido previo al Mundial 2026
Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, anotó el único gol contra Croacia, en partido previo al Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia se fue ganando 1-0 al entretiempo del partido preparatorio contra Jordania, este domingo 7 de junio, gracias a un golazo de Jhon Arias, al minuto 41 el encuentro en el estadio SnapDragon (San Diego, Estados Unidos).

Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, en el partido contra Jordania, previo al Mundial 2026
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Luego de una buena jugada colectiva, el '10' James Rodríguez asistió al chocoano, quien logró controlar en el área, y aunque tuvo dificultades por la marca de los defensores rivales, alcanzó a sacar un remate para adelantar en el marcador a la 'tricolor'.

Cabe recordar que el partido contra Jordania será el último de la Selección Colombia antes del debut contra Uzbekistán (17 de junio), en el Mundial 2026, que será en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Acá el gol de Jhon Arias en Colombia vs Jordania, partido preparatorio:

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