Así fue el golazo de Jhon Arias en Colombia vs Jordania; fue asistencia de James Rodríguez

La Selección Colombia se fue ganando 1-0 al entretiempo del partido preparatorio contra Jordania, este domingo 7 de junio, gracias a un golazo de Jhon Arias, al minuto 41 el encuentro en el estadio SnapDragon (San Diego, Estados Unidos).

Luego de una buena jugada colectiva, el '10' James Rodríguez asistió al chocoano, quien logró controlar en el área, y aunque tuvo dificultades por la marca de los defensores rivales, alcanzó a sacar un remate para adelantar en el marcador a la 'tricolor'.

Cabe recordar que el partido contra Jordania será el último de la Selección Colombia antes del debut contra Uzbekistán (17 de junio), en el Mundial 2026, que será en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Acá el gol de Jhon Arias en Colombia vs Jordania, partido preparatorio: