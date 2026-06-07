La Selección Colombia se salvó; vea el impresionante remate en el palo de Jordania

La Selección Colombia respiró profundo en el arranque del partido preparatorio contra Jordania. Este domingo 7 de junio, disputó su último juego, previo a su debut en el Mundial 2026, y lo hizo contra un rival que sueña con ser la revelación del certamen. Por eso, sirvió para medir el nivel y lo sufrió desde el inicio.

Cuando tan solo iban cuatro minutos, el rival recibió por la banda, encaró y se animó de media distancia con un potente remate. Camilo Vargas se estiró, 'voló' e intentó atajar, pero el balón siguió de largo con dirección a portería. Para fortuna del combinado patrio, el balón se estrelló en el palo.

Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, en el partido contra Jordania, previo al Mundial 2026 AFP

Vea el remate en el palo de Jordania vs. Selección Colombia, previo al Mundial 2026