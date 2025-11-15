“José Izquierdo nunca jugó en Eliminatorias y estuvo en el Mundial; yo hice el proceso y no fui”

Giovanni Moreno tuvo una extensa charla con 'ESPN Colombia' en la noche de viernes y allí contó varias historias de su carrera como profesional, de lo que vivió en China y por supuesto también tocó el tema de la Selección Colombia y en especial su ausencia en el Mundial de Rusia 2018, donde se quedó afuera a última hora.

El talentoso mediocampista antioqueño decidió mencionar cómo se dio esa decisión de José Pékerman de no llevarlo a pesar de venir sumando minutos en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas y los duelos preparatorios antes del arranque de la cita orbital de la FIFA.



Giovanni Moreno habló de José Izquierdo y su ausencia en el Mundial

"Estuve en todo ese proceso, en los partidos y después al final me quedo por otra situación. Por mí llevaron a José Izquierdo", comenzó diciendo el mediocampista, quien aclaró que no es algo personal con el extremo pereirano. "El tema no pasa, que muchas veces confundimos o distorsionamos la información o que la estoy cogiendo con Izquierdo, el tema no es con él, es un gran jugador, es una decisión del técnico", detalló Moreno, quien a pesar de eso explicó que "él (Izquierdo) no había jugado ni un partido de Eliminatorias".

De hecho, 'Gio' recordó que a otros futbolistas también les sucedió algo parecido a él, que a pesar de aportar en los clasificatorios a Brasil 2014 o Rusia 2018, se terminaron quedando afuera de la convocatoria final. "A muchos ya les ha pasado, a Macnelly Torres le pasó, a Edwin Cardona por la sanción. Pero digamos los que no estamos ahí y se sabía que no iba Cardona, cuando yo vi eso estaba triste con él pero uno dice también que si no está él es otro cupo más y en esa posición que era la de nosotros".

Moreno recordó que a pesar de estar en China jugando con el Shanghái Shenhua su calidad y el buen nivel que estaba teniendo volvió a la Selección Colombia y "estuve a punto de ir al Mundial y esa fue otra situación que le va a doler a uno toda la vida porque cuando estas ahí, juegas casi todos los partidos de Eliminatorias y estuvimos hasta en el microciclo contra Francia, se decían que esos eran los que iban a ir. Yo estuve contra Perú en el arreglo en el que íbamos los dos".

Y para terminar sobre su decisión de dejar Racing para ir al balompié asiático y no ir a Europa, dio sus razones por las que se inclinó por esa propuesta económica, en vez de primar lo competitivo, a pesar de ser un jugador con talento para llegar a Europa.

"Las oportunidades se deben tomar y cuando no me quisieron vender pues uno como esta bien y no le ha pasado nada uno la deja pasar. Yo ya después me recupero, juego con el 'Cholo' Simeone, peleamos el campeonato, llegan los chinos otra vez a comprarme. Yo quería jugar a Europa, pero ya había vivido esa experiencia de que me había lesionado y si me volví a pasar nadie me garantizaría eso, yo me fui fue por eso", explicó Giovanni Moreno, quien estuvo 10 años con el Shanghái Shenhua.