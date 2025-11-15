Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / “José Izquierdo nunca jugó en Eliminatorias y estuvo en el Mundial; yo hice el proceso y no fui”

“José Izquierdo nunca jugó en Eliminatorias y estuvo en el Mundial; yo hice el proceso y no fui”

Nuevamente un exjugador de la Selección Colombia apuntó contra el técnico argentino José Pékerman y algunas de sus decisiones de los convocados a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de nov, 2025
Giovanni Moreno
Giovanni Moreno con Falcao en Selección Colombia - Foto:
Getty Images

