Jugador de Selección Colombia no olvida sus raíces y una imagen lo confirmó

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En las últimas horas varios jugadores de la Selección Colombia han compartido fotos y videos de sus vacaciones en este inicio de año y uno de ellos fue Jorge Carrascal, quien por estos días se encuentra en la ciudad de Cartagena en compañía de amigos y familiares.
Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención de este jugador colombiano llegó por medio de la red social de Instagram. Concretamente, en el 'post' a Carrascal se le vio subido en un yate mientras portaba y besaba la camiseta del Real Cartagena.
Y las reacciones de varios usuarios no se hicieron esperar.
"El campeón de Copa Libertadores con la camiseta del equipo de sus amores"; "qué grande Carrascal con la camiseta del Real Cartagena, feliz año", fueron algunos de los mensajes en respuesta a la publicación del futbolista colombiano.
Publicidad
Desde su llegada a Flamengo, a inicios del mes de agosto del año pasado procedente del Dínamo de Moscú, Jorge Carrascal se ganó un puesto en el once titular de Felipe Luís gracias a su talento y riqueza técnica.
Esto le permitió brillar dentro del campo con el 'Fla' y así coronarse como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Además, también disputó la final de la Copa Intercontinental contra el PSG.
Publicidad
Y este rendimiento deportivo también le ha permitido cotizarse en el mercado europeo al punto de generar interés en varios equipos de Europa como Wolverhampton, Nápoles y Olympique de Marsella, entre otros.
A Jorge Carrascal y al resto de sus compañeros de equipo aún les quedan varios días de vacaciones, ya que recién hasta el día 14 del presente mes volverá a jugar Flamengo. Específicamente, en esa fecha el 'Fla' se enfrentará a Bangu por la primera fecha del torneo Carioca.
Eso sí, Carrascal deberá esperar más tiempo para volver a tener acción en el Brasileirao ya que hasta el cierre del mes se retomará la actividad del torneo más importante del fútbol brasileño.
Publicidad
Publicidad