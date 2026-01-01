Jugador de Selección Colombia no olvida sus raíces y una imagen lo confirmó

En las últimas horas varios jugadores de la Selección Colombia han compartido fotos y videos de sus vacaciones en este inicio de año y uno de ellos fue Jorge Carrascal, quien por estos días se encuentra en la ciudad de Cartagena en compañía de amigos y familiares.

Sin embargo, una de las publicaciones que más llamó la atención de este jugador colombiano llegó por medio de la red social de Instagram. Concretamente, en el 'post' a Carrascal se le vio subido en un yate mientras portaba y besaba la camiseta del Real Cartagena.

Y las reacciones de varios usuarios no se hicieron esperar.

"El campeón de Copa Libertadores con la camiseta del equipo de sus amores"; "qué grande Carrascal con la camiseta del Real Cartagena, feliz año", fueron algunos de los mensajes en respuesta a la publicación del futbolista colombiano.



Carrasacal y un brillante cierre de 2025 con Flamengo

Desde su llegada a Flamengo, a inicios del mes de agosto del año pasado procedente del Dínamo de Moscú, Jorge Carrascal se ganó un puesto en el once titular de Felipe Luís gracias a su talento y riqueza técnica.

Esto le permitió brillar dentro del campo con el 'Fla' y así coronarse como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Además, también disputó la final de la Copa Intercontinental contra el PSG.

Y este rendimiento deportivo también le ha permitido cotizarse en el mercado europeo al punto de generar interés en varios equipos de Europa como Wolverhampton, Nápoles y Olympique de Marsella, entre otros.

Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: AFP.

¿Cuándo será el primer partido de Flamengo en 2026?

A Jorge Carrascal y al resto de sus compañeros de equipo aún les quedan varios días de vacaciones, ya que recién hasta el día 14 del presente mes volverá a jugar Flamengo. Específicamente, en esa fecha el 'Fla' se enfrentará a Bangu por la primera fecha del torneo Carioca.

Eso sí, Carrascal deberá esperar más tiempo para volver a tener acción en el Brasileirao ya que hasta el cierre del mes se retomará la actividad del torneo más importante del fútbol brasileño.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores AFP