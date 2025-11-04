Así fue el primer gol de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17: Juan José Cataño anotó

La Selección Colombia mostró una buena cara en su debut en el Mundial Sub-17. Este martes 4 de noviembre, enfrentó a Alemania, que es la vigente campeona de esta categoría, y no desentonó. Y es que le jugó de igual a igual, tal y como lo había advertido el director técnico, Freddy Hurtado, en la previa. Fue un buen planteamiento y una mejor ejecución en cancha.

El equipo europeo abrió el marcador a los 17 segundos, por intermedio de Toni Langsteiner. Lejos de bajar los brazos, la 'tricolor' fue por la igualdad y la encontró al minuto 57, gracias a Juan José Cataño. Santiago Londoño recibió el balón, encaró, remató y el rebote llegó a los pies del número '8', quien no dudó en rematar de media distancia y anotó el 1-1.

Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Alemania Sub-17 Foto: Getty Images

Vea el gol de Juan José Cataño, con Selección Colombia vs. Alemania, en el Mundial Sub-17