Así llega Luis Díaz a la Selección Colombia; campeón, con goles y figura en Bayern Múnich

Néstor Lorenzo dejó los rodeos y confirmó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia (jueves 4 de septiembre) y frente a Venezuela (martes 9 de septiembre), en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Y por supuesto Luis Díaz es el jugador que más se lleva las miradas en los citados, ya que es la máxima figura y el que pasa por mejor momento en Europa.

Por eso, en Gol Caracol le contamos cómo llega ‘Lucho’ para estos dos compromisos con la ‘tricolor’, en los que será clave tener en un alto nivel para que lidere en el ataque, sea la referencia principal en la cancha y asegure el cupo al Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).



Así llega Luis Díaz a la convocatoria de la Selección Colombia

En 2025 el atacante nacido en Barrancas, la Guajira, ha tenido mucha acción con Liverpool y ahora con Bayern Múnich, teniendo 30 partidos disputados entre los dos equipos, 2143 minutos en cancha, 7 goles y 5 asistencias y un porcentaje de pases precisos del 85 por ciento. Esto basado en datos de Sofa Score, que de hecho le tiene una nota ponderada de 7.21.

De esta manera Luis Díaz llega como la figura de la Selección Colombia, el jugador de nuestro país que la pasa por mejor momento y que actualmente viste la camiseta de uno de los clubes más poderosos del mundo y el más grande de Alemania. De hecho, el pasado sábado 16 de agosto ya levantó su primer título, la Supercopa de Alemania, tras vencer 2-1 al Sttutgart, casualmente él marcando el segundo y definitivo gol.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

Y es que más allá de las estadísticas, el atacante colombiano lleva pocas semanas en el Bayern Múnich, equipo que se lo compró al Liverpool (75 millones de euros) y que le dio lo que él tanto anhelaba que era una mejora de salario -pasó de 2.5 millones a ganar 14 millones-, algo que lo hizo tomar un nuevo rumbo y asumir el reto de cambiar de club en Europa.

El impacto de Luis Díaz en Bayern ha sido inmediato, ganándose la titular en el elenco dirigido por el técnico Vincent Kompany (Bélgica), ya marcando dos goles oficiales, uno en la final de la Supercopa de Alemania y otro en la primera fecha de la Bundesliga.



¿Cuándo llegará Luis Díaz a concentración de Selección Colombia?

Tras conocerse su llamado para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, el atacante del Bayern Múnich deberá jugar este sábado 30 de agosto en el duelo de la fecha 2 de la Bundesliga contra Augsburg (11:30 a.m.), para luego emprender su camino hacia Barranquilla, por lo que se espera que su arribo a nuestro país sea entre domingo y lunes a más tardar, para ponerse a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo y empezar a planear el encuentro frente a Bolivia.