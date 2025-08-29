Convocados de la Selección Colombia para jugar con Bolivia y Venezuela; Luis Díaz y James comandan

Ya hay aroma de Eliminatorias Sudamericanas y más después de que hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo diera a conocer el listado de jugadores de la Selección Colombia, para los partidos frente a sus similares de Bolivia y Venezuela, del 4 y 9 de septiembre próximos de local y visitante, respectivamente. Fiel a su costumbre, el argentino jugó al misterio con sus convocados.

Para los compromisos en los que el seleccionado colombiano deberá asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el profesor Lorenzo volvió a tener en cuenta a los jugadores de base que ha tenido a lo largo de las clasificatorias como en los casos de Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros.

Néstor Lorenzo DT de la Selección Colombia y James Rodríguez AFP

Ahora, la principal noticia para por la inclusión de Dayro Moreno, quien es el máximo goleador histórico de Colombia y que vive un excelente presente en Once Caldas. De igual manera, las otras novedades, con relación a la anterior convocatoria, son Juan Camilo Portilla, Johan Mojica, Yerson Mosquera y Santiago Arias.

Los convocados comenzarán a llegar a la ciudad de Barranquilla desde el fin de semana, con el objetivo de comenzar a preparar el duelo contra los bolivianos.

Cabe recordar que para Colombia es prioritaria la victoria sobre los del altiplano inicialmente para confirmar su paso a la cita mundialista y también para alejar la sombra de los resultados irregulares de las dos jornadas pasadas, cuando se empató 0-0 con Perú en el estadio Metropolitano y 1-1 con Argentina, en el Monumental.

Acá el listado de convocados de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela:

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Hora y dónde ver los partidos de Colombia vs. Bolivia y Venezuela vs. Bolivia

Tal y como es habitual, los definitivos partidos de Colombia en Eliminatorias se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu. Los dos duelos serán a las 6:30 de la tarde, tanto el 4 como el 9 de septiembre próximos, y la información previa con el equipo de periodistas que lidera Javier Hernández Bonnet comenzará una hora antes.



Cómo va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

1. Argentina - 35 puntos

2. Ecuador - 25 puntos

3. Brasil - 25 puntos

4. Uruguay - 24 puntos

5. Paraguay - 24 puntos

6. Colombia - 22 puntos

7. Venezuela - 18 puntos

8. Bolivia - 17 puntos

9. Perú - 12 puntos

10. Chile - 10 puntos