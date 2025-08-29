Convocados de la Selección Colombia para jugar con Bolivia y Venezuela; Luis Díaz y James comandan

Publicidad
Ya hay aroma de Eliminatorias Sudamericanas y más después de que hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo diera a conocer el listado de jugadores de la Selección Colombia, para los partidos frente a sus similares de Bolivia y Venezuela, del 4 y 9 de septiembre próximos de local y visitante, respectivamente. Fiel a su costumbre, el argentino jugó al misterio con sus convocados.
Para los compromisos en los que el seleccionado colombiano deberá asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el profesor Lorenzo volvió a tener en cuenta a los jugadores de base que ha tenido a lo largo de las clasificatorias como en los casos de Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros.
Ahora, la principal noticia para por la inclusión de Dayro Moreno, quien es el máximo goleador histórico de Colombia y que vive un excelente presente en Once Caldas. De igual manera, las otras novedades, con relación a la anterior convocatoria, son Juan Camilo Portilla, Johan Mojica, Yerson Mosquera y Santiago Arias.
Los convocados comenzarán a llegar a la ciudad de Barranquilla desde el fin de semana, con el objetivo de comenzar a preparar el duelo contra los bolivianos.
Cabe recordar que para Colombia es prioritaria la victoria sobre los del altiplano inicialmente para confirmar su paso a la cita mundialista y también para alejar la sombra de los resultados irregulares de las dos jornadas pasadas, cuando se empató 0-0 con Perú en el estadio Metropolitano y 1-1 con Argentina, en el Monumental.
📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025
Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj
Tal y como es habitual, los definitivos partidos de Colombia en Eliminatorias se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu. Los dos duelos serán a las 6:30 de la tarde, tanto el 4 como el 9 de septiembre próximos, y la información previa con el equipo de periodistas que lidera Javier Hernández Bonnet comenzará una hora antes.
1. Argentina - 35 puntos
2. Ecuador - 25 puntos
3. Brasil - 25 puntos
4. Uruguay - 24 puntos
5. Paraguay - 24 puntos
6. Colombia - 22 puntos
7. Venezuela - 18 puntos
8. Bolivia - 17 puntos
9. Perú - 12 puntos
10. Chile - 10 puntos
