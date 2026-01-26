Síguenos en:
Así quedó la tabla de posiciones de Copa América Futsal 2026, tras victoria de Colombia 2-1 Bolivia

Este lunes la Selección Colombia venció al combinado boliviano en la tercera fecha de la Copa América Futsal de este 2026, con goles de Yairon Palencia y Harrison Santos, para seguir con ilusión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ene, 2026
Selección Colombia Copa América Futsal 2026
Selección Colombia celebra en la Copa América Futsal 2026 - Foto:
Conmebol

