Así quedó la tabla de posiciones de Copa América Futsal 2026, tras victoria de Colombia 2-1 Bolivia

La Selección Colombia sufrió pero al final en el tramo definitivo del partido contra Bolivia, este lunes, ganó 2-1 con goles de Yairon Palencia y Harrison Santos. Para los del Altiplano había igualado Juan Wiza, esto en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América Futsal 2026.

Con este resultado parcialmente la 'tricolor' dirigida por Roberto Bruno es segunda en el grupo B, con 4 puntos, los mismos que Brasil que es líder, pero esperando también el resultado que se de en el compromiso entre Chile y Venezuela, que se jugará este mismo lunes a las 12:30 p.m., que son los elencos que persiguen a nuestro combinado nacional y tienen menos compromisos jugados.

Cabe recordar que la Selección Colombia empató 2-2 con Brasil y luego perdió 3-2 con Venezuela, lo que complicó el camino pensando en llegar a las semifinales de la Copa América Futsal 2026. Afortunadamente en las últimas horas derrotaron a Bolivia y con eso se metieron nuevamente en la disputa.

En la próxima fecha la 'tricolor' descansará y volverá a la acción en la última jornada, midiéndose a Chile, el jueves 29 de enero, a las 10:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio Óscar Harrison.



Recuerde que los partidos de la Copa América Futsal 2026 y de la Selección Colombia se pueden ver por Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com, para que usted siga las emociones de este deporte con el sello de siempre de Gol Caracol.

Las figuras de la 'tricolor' en esta disciplina son Harrison Santos y el capitán Yulián Díaz, quienes llevan varios años en el proceso dirigido por el director técnico Roberto Bruno.



Tabla de posiciones grupo B Copa América Futsal 2026:

1. Brasil (2 partidos) - 4 puntos

2. Colombia (3 partidos) - 4 puntos

3. Chile (1 partido) - 3 puntos

4. Venezuela (1 partido) - 1 punto

5. Bolivia (3 partidos) 0 puntos