Apareció James Rodríguez en redes, en horas en las que se habla de posible llegada a Millonarios

El nombre de James Rodríguez viene rondando en los últimos días y horas en el ambiente de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, ya que está siendo relacionado con Millonarios, que haría un esfuerzo por tener al capitán de la Selección Colombia, quien se encuentra como agente libre, pero en la búsqueda de un equipo que le de minutos y rodaje para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Y en medio de los rumores que lo ponen en el conjunto 'embajador', donde milita su amigo y excompañero Radamel Falcao García; en redes sociales se conocieron unas fotos del '10' acompañado de su pareja y algunos amigos, disfrutando de sus días libres mientras define su futuro para el presente año.

Junto Luisa María Duque, su novia, el jugador de futsal Angellot Caro, y otros allegados y amigos se vio a James Rodríguez en una cascada, rodeado de naturaleza, con tranquilidad y de paso, haciendo trabajo físico para conservar su estado físico y forma, a la espera de alguna definición para su carrera deportiva.

James Rodríguez junto a su novia Luisa María Duque y Angellot Caro - Foto: Instagram

Hace unos días, el capitán de la Selección Colombia ha publicado una serie de videos entrenando en solitario, pero dejando ver la calidad de su zurda, mientras espera resolver cuál será el equipo en el que militará en este 2026 que tiene como principal atractivo el Mundial, en el que quiere liderar a la 'tricolor', así como lo hizo en certámenes orbitales pasados.



Lo cierto es que desde el 18 de noviembre de 2025, el mediocampista cucuteño no juega un partido oficial. Aquella vez fue en el triunfo 3-0 contra Australia, en partido preparatorio con la 'tricolor'. A nivel de clubes su más reciente compromiso fue el 8 de noviembre, en León 1-2 Puebla, en la Liga MX.

Este lunes se conoció, en 'Caracol Radio', que Millonarios le habría hecho una propuesta económica y deportiva para que James Rodríguez "decida" si quiere tomarla y venir al fútbol colombiano, donde solamente ha vestido la camiseta del Envigado, en sus inicios en la carrera profesional, antes de forjar una carrera a nivel internacional en países como Portugal, Argentina, Francia, España, Alemania, Grecia, Qatar, Brasil y México.