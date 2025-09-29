Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-20, tras debut y triunfo de Selección Colombia

El Mundial Sub-20 arrancó para la Selección Colombia este lunes 29 de septiembre de 2025, con la victoria 1-0 sobre Arabia Saudita en el estadio Fiscal, en Talca (Chile), que le otorgó los primeros tres puntos al equipo dirigido por el técnico César Torres.

El único gol del encuentro para la 'tricolor' fue para el número 10 del combinado de nuestro país, Óscar Perea, al minuto 63 tras una asistencia de Jordan Barrera.

Con este resultado y el 1-0 de Noruega sobre Nigeria, los europeos tienen el mismo puntaje que la Selección Colombia, y ahora se verán cara a cara en la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025.



Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-20 tras Colombia 1-0 Arabia Saudita:

Grupo F



Club PJ G E P GF GC DG Pts Colombia Sub-20 1 1 0 0 1 0 +1 3 Noruega Sub-20 1 1 0 0 1 0 +1 3 Arabia Sub-20 1 0 0 1 0 1 -1 0 Nigeria Sub-20 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo A



Club PJ G E P GF GC DG Pts Japón Sub-20 1 1 0 0 2 0 +2 3 Chile Sub-20 1 1 0 0 2 1 +1 3 Nueva Zelanda Sub-20 1 0 0 1 1 2 -1 0 Selección de Egipto Sub-20 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B



Club PJ G E P GF GC DG Pts Paraguay Sub-20 1 1 0 0 3 2 +1 3 Ucrania Sub-20 1 1 0 0 2 1 +1 3 Panamá Sub-20 1 0 0 1 2 3 -1 0 Corea del Sur Sub-20 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo C



Club PJ G E P GF GC DG Pts Selección de Marruecos Sub-20 1 1 0 0 2 0 +2 3 México Sub-20 1 0 1 0 2 2 0 1 Brasil Sub-20 1 0 1 0 2 2 0 1 Selección de España Sub-20 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo D



Club PJ G E P GF GC DG Pts Argentina Sub-20 1 1 0 0 3 1 +2 3 Italia Sub-20 1 1 0 0 1 0 +1 3 Selección de Australia Sub-20 1 0 0 1 0 1 -1 0 Cuba Sub-20 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo E

