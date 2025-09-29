Síguenos en::
Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-20, tras debut y triunfo de Selección Colombia

Este lunes 29 de septiembre debutó la Selección Colombia contra Arabia Saudita, por el grupo F del Mundial Sub-20 de la FIFA, en Chile, consiguiendo tres puntos y comenzando con pie derecho.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de sept, 2025
Selección Colombia Mundial Sub-20
Selección Colombia Mundial Sub-20 - Foto:
AFP

