Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Óscar Perea y el primer gol de Colombia en el Mundial Sub-20, en partido contra Arabia Saudita

Óscar Perea y el primer gol de Colombia en el Mundial Sub-20, en partido contra Arabia Saudita

El '10' de la Selección Colombia, Óscar Perea, se encargó del 1-0 en el duelo de la fecha 1 del grupo F del certamen orbital de la FIFA, tras asistencia de Jordan Barrera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Óscar Perea, figura de la Selección Colombia, anotó contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad