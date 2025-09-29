Óscar Perea y el primer gol de Colombia en el Mundial Sub-20, en partido contra Arabia Saudita

La Selección Colombia logró su primer gol en el Mundial Sub-20 Chile 2025 gracias a Óscar Perea, quien al minuto 63 apareció para el 1-0 sobre Arabia Saudita, en el partido de la fecha 1 de la fase de grupos.

Tras varias jugadas ofensivas de la 'tricolor', se dio una presión alta en la que los dirigidos por César Torres robó la pelota. Jordan Barrera entró al área y mandó con fuerza al segundo palo el balón, donde encontró al '10'.

Óscar Perea iba entrando con velocidad y empujó la pelota al fondo de la red para poner el primer gol de la Selección Colombia en su debut en el Mundial Sub-20 de la FIFA en este 2025, que se disputa en Chile.



Vea acá el gol de Óscar Perea en Colombia vs Arabia Saudita, Mundial Sub-20 2025: