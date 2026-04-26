Síguenos en:
Tendencias:
NAIRO QUINTANA
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 1-1 Argentina

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 1-1 Argentina

Las dirigidas por Carlos Paniagua hicieron su debut en el Sudamericano femenino Sub-17, después de haber descansado en la primera jornada, y firmaron un empate.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
Comparta en:
Alineación titular de la Selección Colombia para su debut en el Sudamericano femenino Sub-17
Alineación titular de la Selección Colombia para su debut en el Sudamericano femenino Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad