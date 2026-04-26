Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 1-1 Argentina

El pasado 24 de abril, se abrió el telón del Sudamericano femenino Sub-17. En aquel entonces, se disputó la fecha 1 del grupo A, donde Chile goleó 8-1 a Bolivia y Argentina derrotó 2-0 a Paraguay, que son las anfitrionas. Allí, la Selección Colombia descansó, teniendo en cuenta que son cinco equipos por zona y, por ende, siempre una escuadra queda libre en cada jornada que se lleve a cabo.

Sin embargo, la espera llegó a su final para las dirigidas por Carlos Paniagua. Este domingo 26 de abril, hicieron su debut y el rival que les tocó fue 'la albiceleste'. Recordemos que las tres primeras de cada grupo se hacen con un cupo a la siguiente ronda de este torneo, donde medirán fuerzas entre ellas para conocer a la campeona. Además, se entregan dos cupos directos al Mundial y dos al repechaje.

El juego se desarrolló en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Allí, Argentina impuso condiciones desde el inicio, por lo que la apertura del marcador no se hizo esperar. Al minuto 18', Macarena Torre se animó de media distancia, colgó a la arquera, Sofía Prieto, y puso el 1-0 parcial. Pero la felicidad les duró poco, ya que Colombia igualó todo, al 32', por intermedio de Eidy Ruiz, para el 1-1 definitivo.



Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano femenino Sub-17

1. Argentina - 4 pts. (+2)

2. Chile - 3 pts. (+7)

3. Colombia - 1 pts. (0)

4. Paraguay - 0 pts. (-2)

5. Bolivia - 0 pts. (-7)

La Selección Colombia debutó contra Argentina en el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

Resultados de la fecha 2 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-17

Colombia 1-1 Argentina

Bolivia vs. Paraguay (se jugará a las 6:00 p.m.)

Así se jugará la fecha 3 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-17

Argentina vs. Bolivia

Día: martes 28 de abril.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino), Ypané.



Colombia vs. Chile

Día: martes 28 de abril.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Estadio: CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino), Ypané.

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Descansa: Paraguay.