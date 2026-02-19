¿En cuanto dinero se subastó la camiseta de Cooper Flagg, número uno del draft 2025 de la NBA?

La camiseta llevada por Cooper Flagg, número uno absoluto en el draft de 2025, en su debut con los Dallas Mavericks se vendió por un millón de dólares en una subasta de Sothebys, informó este jueves la casa neoyorquina.

Flagg llevó la camiseta número doce de los Dallas Mavericks en el partido perdido 125-92 por su equipo contra los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.

En ese encuentro, el ex de Duke metió diez puntos y capturó diez rebotes.

La camiseta de Flagg fue vendida en una subasta privada y su precio final superó los 762.000 dólares pagados por un coleccionista para hacerse con la elástica del debut de Wembanyama en 2023.



Flagg, de 19 años, promedia 20.4 puntos, 6.6 rebotes y 4.3 asistencias por partido este año con los Mavericks.