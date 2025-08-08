Bolivia y la noticia de última hora, a semanas de enfrentar a la Selección Colombia

La selección rusa de fútbol disputará un partido amistoso el 14 de octubre contra Bolivia, según informó este viernes la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

El encuentro se disputará en el estadio del Dinamo Moscú, equipo dirigido actualmente por el propio seleccionador, Valeri Karpin.

Los rusos, que no pueden disputar partidos oficiales desde febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania, ya se enfrentaron a otro equipo latinoamericano, Cuba (8-0), en noviembre de 2023.

En marzo de ese mismo año debió enfrentarse a Paraguay, pero finalmente el partido fue cancelado por el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, donde murieron casi 150 personas.

💥 ¡Amistoso internacional!

🇷🇺 Rusia vs Bolivia 🇧🇴

📅 14 de octubre

🏟️ Estadio Dinamo | Moscú



Será el primer encuentro en la historia entre ambas selecciones, en el marco de la fecha FIFA de octubre.



🔜 La FBF también gestiona un segundo amistoso para esa ventana internacional. pic.twitter.com/DEwKuNwkWW — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) August 8, 2025

La prensa rusa informó también sobre la posibilidad de que la Argentina de Lionel Messi viaje a Rusia antes del Mundial de 2026, algo que ya hizo la Albiceleste cuando era entrenada por el astro Diego Armando Maradona en 2009.

Rusia, que alberga esperanzas de poder volver al redil del fútbol mundial con vistas a la Eurocopa 2028, se enfrentará también el 4 de septiembre a Jordania, el 7 de septiembre a Catar, y el 10 de octubre a Irán.



¿Cuándo jugará Bolivia contra Colombia, por Eliminatorias?

El combinado 'tricolor' se verá las caras con los bolivianos el próximo jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6:30 p.m. (hora local).

De ganar, la Selección Colombia aseguraría su presencia en la Copa del Mundo 2026, que se realizará en Estados Unidos y Canadá. No obstante, de no sumar de a tres, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrían que definir su pase al certamen orbital en territorio venezolano, contra la 'vinotinto', por el duelo correspondiente a la última jornada de las clasificatorias sudamericanas.

Ambos duelos los llevará en exclusiva Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU; la marca oficial del combinado 'tricolor', como ha sido tradición nacional desde siempre.

