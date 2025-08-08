Cristiano Ronaldo volvió a dejar pulla contra el Balón de Oro; "eso para mí es ficticio"

Luego de marcar un hat-trick el pasado jueves con Al Nassr en un partido de preparación frente al Rio Ave, Cristiano Ronaldo fue abordado por los medios en zona mixta. Allí, una pregunta sobre el Balón de Oro volvió a colocarlo en el centro de la polémica.

El portugués, que posee cinco Balones de Oro en su palmarés, ya ha manifestado en varias ocasiones su descontento con el galardón. Según él, el premio ha perdido credibilidad y ya no se entrega por mérito deportivo. Esta vez, sus palabras no fueron la excepción.

Justo el mismo día en que se anunciaron los nominados para la edición 2025 del Balón de Oro —lista en la que no aparece—, Cristiano fue consultado al respecto, y su respuesta dejó una nueva crítica: “Eso para mí es ficticio”.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. El video, que rápidamente se volvió tendencia, generó todo tipo de reacciones: algunos apoyaron al 'Bicho', mientras que otros lo criticaron duramente.



Cristiano Ronaldo arremetió sobre el Balón de Oro

Esta no fue la única declaración del 'bicho', pues también defendió a su compatriota Joao Felix, el último refuerzo del club saudí, para esta nueva temporada: “Robar es feo, nadie robó nada al Benfica. Todos conocen a Joao, tiene mucho talento. Nos va a ayudar mucho en una liga saudí que es muy competitiva. "Fue la opción correcta, basta ver la cantidad de estrellas que hay en Arabia”. Y, por si quedaban dudas, negó haber sido intermediario: “¿Llamar para convencerlo? No hago eso. Mi trabajo es entrenar y jugar", afirmó el goleador portugués, quien hace algunas semanas renovó con el club de Riad hasta el año 2027.



Críticas pasadas de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro

En el 2024, cuando el 'bicho' estuvo en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, el 'bicho' también había sido interrogado sobre el Balón de Oro, donde en aquella oportunidad y quien aún es ganador vigente, es Rodrigo, jugador de Manchester City, donde el luso dijo: "Vinicius Júnior tendría que haber ganado el Balón de Oro. Rodrigo también lo merecía, pero Vinicius ganó la Champions, marcó en la final", afirmó "CR7". "Otras cosas no son importantes para mí, cuando alguien lo merece, hay que elegir un justo ganador. En mi opinión, no me importa decirlo, fue injusto", sentenció.