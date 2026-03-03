La Selección Colombia femenina tendrá su segundo partido en la She Believes Cup, con el objetivo de dejar atrás la dura derrota 4-1 sufrida en la primera fecha a manos de Canadá, ahora midiéndose a un rival conocido como lo es el combinado de Argentina.

El cuadro 'tricolor' dirigido por el director técnico Ángelo Marsiglia, saltará a la cancha del estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus, Ohio, buscando la victoria contra la albiceleste, antes de cerrar el torneo internacional frente a la poderosa Estados Unidos.



Selección Colombia femenina vs Argentina EN VIVO; hora y TV del partido de She Believes Cup

Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026

Hora: 3:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field (Columbus, Ohio - Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), y en www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

Así las cosas disfrute de la transmisión de este partido con el sello de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', el análisis y comentarios de Javier Hernández Bonnet, y de nuestra técnica invitada Yinaris García, para que viva las emociones de la Selección Colombia femenina.

Cabe recordar que la 'tricolor', luego de la derrota 4-1 con Canadá, tendrá los partidos frente a Argentina (miércoles 4 de marzo) y terminará la She Believes Cup enfrentándose a Estados Unidos (sábado 7 de marzo).



Leicy Santos, Linda Caicedo, Carolina Arias y Jorelyn Carabalí fueron convocadas por la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup AFP

Convocatoria de la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup 2026:

Ana María Guzmán – Palmeiras (Bra)

Carolina Arias – América DE Cali (Col)

Catalina Pérez – Racing Club DE Strasbourg Alsace (Fra)

Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Usa)

Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (Esp)

Daniela Montoya – Gremio (Bra)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Bra)

Gisela Robledo – Corinthians (Bra)

Greicy Landazury – Palmeiras (Bra)

Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (Mex)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Usa)

Katherine Tapia – Palmeiras (Bra)

Leicy Santos – Washington Spirit (Usa)

Liced Serna – Pumas (Mex)

Linda Caicedo – Real Madrid Esp

Manuela Pavi – Toluca F.C. (Mex)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)

Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (Mex)

Mary José Álvarez – Olympique DE Marseille (Fra)

Natalia Giraldo – América DE Cali (Col)

Valerin Loboa – Portland Thorns (Usa)

Wendy Bonilla – Pumas (Mex)

Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (Mex)