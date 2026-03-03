Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs Argentina EN VIVO; hora y TV del partido de She Believes Cup

Selección Colombia femenina vs Argentina EN VIVO; hora y TV del partido de She Believes Cup

Este miércoles la Selección Colombia femenina vuelve a la acción en la She Believes Cup, luego de la dura derrota 4-1 a manos de Canadá. Se enfrentará a un rival conocido como Argentina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Femenina en Copa América
Selección Colombia Femenina en Copa América
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad