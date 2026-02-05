Luis Díaz y un gesto de grandeza con Christian González, previo al Super Bowl LX

Uno de los diferenciales de Luis Díaz es que siempre está atento a los detalles, dentro y fuera de las canchas. No es casualidad que, en poco tiempo, se haya convertido en figura del Bayern Múnich. Sin embargo, su humildad y grandeza no solo se mide por lo que hace en los terrenos de juego y así lo demostró una vez más con un gesto.

El próximo domingo 8 de febrero, se jugará el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos de mayor impacto y nivel de audiencia en el mundo. Allí, New England Patriots y Seattle Seahawks medirán fuerzas, desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia), en el Levi's Stadium, de la ciudad de Santa Clara, California, en busca del título.

Justamente, en los Patriots juega un colombiano: Christian González. Con apenas 23 años, el estadounidense de raíces 'cafeteras', está viviendo un sueño en medio de una gran temporada en la NFL. Su presencia en este juego ha despertado expectativas en Colombia, país donde la afición por la NFL ha venido en constante crecimiento.

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich. AFP

Por eso, Luis Díaz no dudó en enviarle un mensaje, publicado en las redes sociales de la NFL, la Bundesliga y los Patriots. "Mucha suerte a mi hermano colombiano, Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo, pronto. Un abrazo", afirmó el delantero del equipo alemán.



De inmediato vino la reacción del jugador de fútbol americano, quien no se lo veía venir. Además de sonreír, le respondió: "Maravilloso. Eso es genial. Lo apreció Gracias". Además, se observa al final del video que le dieron una camiseta de Luis Díaz, con el número 14, y González tenía un marcador en mano, al parecer, para firmarla.