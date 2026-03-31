Calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo

La Selección Colombia está de regreso a una cita orbital. Después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022, dirá presente en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Dicho cupo lo consiguió, gracias a que finalizó de tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, solo detrás de Argentina y Ecuador, y superando a Uruguay, Brasil y Paraguay.

Con su plaza asegurada, los dirigidos por Néstor Lorenzo empezaron a vivir el campeonato del mundo desde septiembre del 2025, cuando disputaron el último juego de Eliminatorias. Así las cosas y con las miradas puestas en el sorteo de la fase de grupos, las bolillas decidieron que compartiera el grupo K, junto con Uzbekistán, Portugal y un rival que faltaba definir.

Justamente, ese lugar estaba para Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Esas tres selecciones debieron jugar un repechaje intercontinental, donde, por el ranking FIFA, Congo esperaba en la fase definitiva, mientras que los otros dos equipos debían medir fuerzas para ver quién avanzaba, seguía en carrera y mantenía vivo el sueño de clasificar.

Jamaica derrotó 1-0 a Nueva Caledonia, con gol de Bailey Cadamarteri, y eso le permitió medir fuerzas con los congoleños en busca de una plaza en el Mundial 2026. Razón por la que la Selección Colombia, Uzbekistán y Portugal estuvieron atentas a dicho compromiso, con el fin de conocer a su oponente restante y, desde ya, tomar cartas en el asunto para estudiarlo.



Finalmente, quien se llevó la victoria fue la República Democráctica del Congo. En un partido parejo, disputado y que culminó 0-0 en los 90 minutos iniciales, lo que llevó a que se jugarán dos tiempos extra, una anotación de Axel Tuanzebe bastó para el triunfo por 1-0. De esa manera, la Selección Colombia chocará con RD Congo, el 23 de junio, a las 9:00 p.m., por la fecha 2 del grupo K.

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, estaría entre los convocados al Mundial 2026 AFP

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Calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha 1

Partido: Colombia vs Uzbekistán.

Día: 17 de junio.

Hora: 9:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Banorte, Ciudad de México, México.

Fecha 2

Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo.

Día: 23 de junio.

Hora: 9:00 P.M (Colombia).

Estadio: Akron, Guadalajara, México.

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Fecha 3

Partido: Colombia vs. Portugal

Día: 27 de junio

Hora: 6:30 P.M (Colombia).

Estadio: Hard Rock, Miami, Estados Unidos.