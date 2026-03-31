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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo

Calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras clasificación de RD Congo

En el estadio Akron, en Guadalajara, México, se jugó el repechaje intercontinental que era de interés para la Selección Colombia, Uzbekistán y Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026
La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026
AFP

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