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Gol Caracol  / Nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026, tras los repechajes europeos

Nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026, tras los repechajes europeos

Jornada clave para el Mundial 2026, luego de que se disputaran las repescas en Europa, dejando importantes noticias y de interés para varios equipos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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