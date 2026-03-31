Nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026, tras los repechajes europeos

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Falta poco para el Mundial 2026 y este jueves 31 de marzo fue un día clave. Y es que se llevaron a cabo los repechajes europeos, donde los ganadores se hacían con un cupo en la fase de grupos de la cita orbital. Razón por la que varias selecciones estaban atentas a lo que pasar en esos cuatro compromisos en el 'viejo continente' porque conocerían a su rival restante.
En un partidazo, Suecia derrotó 3-2 a Polonia, con gol al último minuto de Viktor Gyökeres, y se hizo con un lugar en el grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez. De esa manera, Robert Lewandowski y compañía se quedaron afuera de la Copa del Mundo, que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá, y empezará el jueves 11 de junio, con México vs. Sudáfrica.
Por otro lado, Turquía dio el golpe en el Pristina City Stadium, al vencer por 0-1 a Kosovo. El autor del único tanto del encuentro fue Kerem Aktürkoğlu, cuando transcurría el minuto 53. Así las cosas, los turcos se enfrentarán con Estados Unidos, Paraguay y Australia, en el grupo D. Triste noticia para la 'Dardanët', que se quedó con las ganas de clasificar a su primer Mundial.
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