Nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026, tras los repechajes europeos

Falta poco para el Mundial 2026 y este jueves 31 de marzo fue un día clave. Y es que se llevaron a cabo los repechajes europeos, donde los ganadores se hacían con un cupo en la fase de grupos de la cita orbital. Razón por la que varias selecciones estaban atentas a lo que pasar en esos cuatro compromisos en el 'viejo continente' porque conocerían a su rival restante.

En un partidazo, Suecia derrotó 3-2 a Polonia, con gol al último minuto de Viktor Gyökeres, y se hizo con un lugar en el grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez. De esa manera, Robert Lewandowski y compañía se quedaron afuera de la Copa del Mundo, que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá, y empezará el jueves 11 de junio, con México vs. Sudáfrica.

Por otro lado, Turquía dio el golpe en el Pristina City Stadium, al vencer por 0-1 a Kosovo. El autor del único tanto del encuentro fue Kerem Aktürkoğlu, cuando transcurría el minuto 53. Así las cosas, los turcos se enfrentarán con Estados Unidos, Paraguay y Australia, en el grupo D. Triste noticia para la 'Dardanët', que se quedó con las ganas de clasificar a su primer Mundial.



Resultados de los repechajes europeos al Mundial 2026

Suecia 3-2 Polonia

Kosovo 0-1 Turquía

Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia (en juego)

Chequia 2-1 Dinamarca (en juego)

Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá AFP

Fase de grupos del Mundial 2026, tras repechajes europeos

Grupo A



México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador Playoff UEFA D (Dinamarca o Chequia)

Grupo B



Canadá

Ganador Playoff UEFA A (Italia o Bosnia y Herzegovina)

Qatar

Suiza

Grupo C



Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F



Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

Ganador Repechaje 1 (Irak o Bolivia)

Noruega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K



Portugal

Ganador repechaje 2 (República Democrática del Congo o Jamaica)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá