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Gol Caracol  / Inglaterra no levanta cabeza, a pocos días del Mundial 2026; sufrió una dura derrota

Inglaterra no levanta cabeza, a pocos días del Mundial 2026; sufrió una dura derrota

Croacia, Ghana y Panamá serán los rivales del equipo inglés en fase de grupos del Mundial 2026, pero, por su fútbol mostrado en los juegos preparatorios, hay preocupación.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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La Selección de Inglaterra perdió 0-1 con Japón, en partido preparatorio al Mundial 2026
La Selección de Inglaterra perdió 0-1 con Japón, en partido preparatorio al Mundial 2026
Getty Images

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