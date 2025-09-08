Camilo Vargas: "Sabemos la necesidad de Venezuela, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo"

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, compareció este lunes 8 de septiembre junto a Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa previo a lo que será el compromiso frente a Venezuela, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La 'tricolor' logró su clasificación a la cita orbital del próximo año luego de vencer 3-0 a Bolivia en el Metropolitano, mientras que la 'Vinotinto' se juega sus opciones de meterse en el repechaje.

"Contentos por haber alcanzado el logro, pero conscientes de que nos queda un partido de Eliminatorias y la consigna y muestra meta es quedar lo más alto en la tabla de posiciones", dijo de entrada el arquero de la 'tricolor' al ser consultado cómo ven el compromiso frente a Venezuela.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia en el partido contra Bolivia en el Metropolitano. AFP

Otras declaraciones de Camilo Vargas:

Este partido servirá para cerrar con victoria el juego contra Venezuela

Publicidad

"Sin duda creo que durante este proceso en la Eliminatoria tuvimos quizás no los puntos que merecimos por cómo se dio el nivel de todas las selecciones y la consigna siempre ha sido poner esta selección en lo más alto y este partido es importante para nosotros para seguir y cerrar el proceso de eliminatoria y comenzar la transición de cara al Mundial.

Usted tuvo la oportunidad de ser el dueño de puesto en el arco, ¿cómo lo vivió usted en estas Eliminatorias?

Publicidad

"Sin duda desde el primer llamado que tuve en mi carrera a la Selección, justamente todavía estaba el 'profe' (Néstor Lorenzo), ese grupo dejó una consiga muy grande y era desde el lugar que pudieras tener participación, eras importante para el grupo. Siempre tuvo esa actitud, esperando mi oportunidad, gracias a Dios con el paso del tiempo y en este nuevo proceso y la confianza del prode y mis compañeros pude sumar más minutos y alcanzar el objetivo que tanto anhelamos".

- ¿Cómo se puede aprovechar la necesidad de Venezuela?

"Sabemos la necesidad que tiene Venezuela de buscar el resultado, nosotros tendremos que potenciar nuestras virtudes, hacer el trabajo que venimos haciendo no sólo de local sino también de visitantes, ir a buscar el partido, de poner nuestras cualidades y condiciones al servicio del partido para buscar esa diferencia que nos pueda llevar a quedarnos con los tres puntos".

¿Se siente diferente ahora la clasificación al mundial para usted?

Publicidad

"Creo que por más que no hubiese tenido la participación en un evento mundialista, siempre me sentí parte del grupo y estar en la Selección y un grupo mundialista tiene un valor significativo para mí y carrera, independiente de que no pudiera actuar, en este momento se me dio la oportunidad de tener más continuidad y vamos al día a día, todavía falta mucho para la cita y que hay que seguir trabajando para estar e la gran cita".

La Selección Colombia cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Venezuela. AFP

¿Cuál fue el partido más importante en estas Eliminatorias?

Publicidad

"Todos los partidos tienen su complejidad, con el paso de los partidos el más importante siempre fue el último, el que te da la oportunidad de clasificar. Me quedo con ese último juego (contra Bolivia) que nos dio la posibilidad de obtener el cupo mundialista".