Nueva polémica de Edwin Cardona con hinchas de Nacional, tras clásico con DIM; "soy así"

Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron 3-3, el domingo 7 de septiembre, en un 'clásico paisa' de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025, que resultó siendo emotivo, cargado de goles y bien jugado por los dos equipos.

Con este resultado, el DIM se mantuvo en el segundo lugar, pero igualó los 20 puntos del Junior, que perdió por 3-1 con Unión Magdalena, mientras que los 'verdolagas' son terceros con 17 unidades.

El 'poderoso' abrió el marcador al minuto 5, cuando Daniel Londoño sacó un fortísimo remate, el cual no pudo contener el arquero, Harlen Castillo. En el rebote, quien aprovechó fue el delantero Brayan León, para celebrar.

La felicidad duró poco porque los rivales igualaron al 7', en una gran jugada colectiva entre el creativo, Juan Bauzá, y el atacante, Facundo Batista, que mandó el balón al fondo con un remate rastrero imposible de atajar para el guardameta, Éder Chaux.

El propio Batista completó la remontada al 23', de penalti, luego de que Bauzá fuera derribado en el área por el defensor Leyser Chaverra. Sin embargo, Medellín respondió rápido y volvió a igualar al 26', cuando Londoño puso un pase filtrado a León, que remató de primera y celebró su segundo tanto de la noche.

En el segundo tiempo, el partido mantuvo el mismo ritmo e ímpetu y el DIM anotó el tercero al 49', en un penalti lanzado por Chaverra, luego de que el central, William Tesillo, derribara a León.

Atlético Nacional celebró el 3-3 definitivo al 77', cuando el creativo Edwin Cardona filtró un pase preciso para el goleador Alfredo Morelos. En medio de la celebración, el mediocampista gritó hacia la tribuna sur, donde se encontraba la afición de Atlético Nacional, e hizo un gesto desafiante.

Razón por la que las críticas, por parte de la hinchada 'verdolaga', no se hicieron esperar. Eso sí, Edwin Cardona puso la cara en zona mixta y aclaró la situación. "Fue el festejo para los que estaban gritando, pero no, en especial, a los de Nacional. Nunca fue a Los Del Sur; lo están malinterpretando. Aunque no creas, uno escucha los comentarios. Ahora, si ven, en el primer tanto, también hice lo mismo, solo que soy así. Todos los goles, los celebré", afirmó de entrada.

"Cuando Facundo hizo el penalti, fui hasta la mitad de la cancha porque, en el camerino, le había dicho que iba a marcar. Soy así, vivo los clásicos de esa manera, pero no pasa nada. A la gente de Nacional, nunca le voy a celebrar un gol, ni pelearía por ellos. Antes, acepté las críticas por lo ocurrido y me encargaré de revertir esto. Solo tengo agradecimiento, soy hincha de esta institución y dejaré alma y corazón. Gracias por el apoyo y no sería capaz de hacer eso que dicen", sentenció.