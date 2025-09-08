Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nueva polémica de Edwin Cardona con hinchas de Nacional, tras clásico con DIM; "soy así"

Nueva polémica de Edwin Cardona con hinchas de Nacional, tras clásico con DIM; "soy así"

En medio del empate 3-3, Edwin Cardona protagonizó una imagen que no pasó desapercibida, dio de qué hablar y sobre la que se pronunció, aclarando todo.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:16 a. m.