Pistas de la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela; de última hora

La Selección Colombia tendrá este lunes 8 de septiembre su última práctica en Barranquilla, antes de emprender vuelto a Maturín para medir fuerzas frente a Venezuela. La 'tricolor' ya puso su nombre en cita orbital del 2026, y ahora la apuesta es cerrar de buena manera. Ahora, la pregunta que se hacen los fanáticos de la 'amarilla' es cuál será la formación titular que pondrá Néstor Lorenzo contra la 'vinotinto'.

En ese orden de ideas, en el programa de 'Mañanas Blu' de Blu Radio', Ricardo Orrego sostuvo que Lorenzo plantea cambios con respecto al once que salió desde el 'vamos' contra Bolivia en el Metropolitano.

"No hay claridad absoluta, evidentemente, en cuanto a la formación titular, pero podrían venir cambios de fondo. Por ejemplo; anoten por allí a David Ospina. Se analiza la posibilidad de que sea el arquero titular en la última jornada de las Eliminatorias. El retorno de Daniel Muñoz parece cantado, el hombre que pagó la fecha de sanción ocuparía la banda derecha, la que ocupó con acierto Santiago Arias", indicó de entrada Orrego en el mencionado programa radial.

Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

Además, en la medular se prevé otra modificación: "Kevin Castaño, el otro jugador que había estado de baja en el juego de Barranquilla por amarillas podría regresar a la titular; Lerma o Ríos, uno de los dos saldrá de la formación. Y Juan Fernando Quintero pinta para ser titular, darle a James (Rodríguez) la posibilidad de estar inicialmente en el banco; 'Juanfer' será el '10' en Maturín. Y una más, el tema de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez, a ver por cuál de los dos se decanta el técnico Néstor Lorenzo pensando en lo que será el equipo titular contra Colombia".

Basado en eso, recordemos que la alineación titular contra Bolivia fue la siguiente: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; JEfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Por último, Ricardo Orrego sostuvo que el plantel 'cafetero' emprenderá rumbo a tierras venezolanas luego de la sesión de este lunes, misma que está pactada tras la rueda de prensa de Lorenzo en la sede de la Selección Colombia en la capital del Atlántico.

"Colombia viajará en la tarde de hoy (lunes), lo hará en un vuelo chárter Barranquilla-Maturín, es un vuelo aproximadamente de dos horas y cuarto, aproximadamente. Se va a reforzar la seguridad del equipo colombiano ante la tensa realidad política que vive en Venezuela, se piensa en fútbol pero también en seguridad, al punto que al término del partido, Colombia retornará en el propio vuelo chárter la delegación

retornará a Bogotá", terminó.