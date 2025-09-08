Publicidad

Pistas de la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela; de última hora

Pistas de la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela; de última hora

La Selección Colombia visita a Venezuela este martes en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Se prevén cambios en algunas líneas. ¡Atentos!

La Selección Colombia cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Venezuela.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:34 a. m.