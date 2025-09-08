Ya clasificada al Mundial 2026, la Selección Colombia le apuesta a escalar posiciones en la tabla general en un compromiso frente a Venezuela que se juega el todo por el todo. La 'tricolor' suma 25 puntos y es quinta, mientras que la 'vinotinto' es séptima con 18 unidades.

Recordemos que esta es la última jornada de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo del próximo año a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela vs. Colombia: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Eliminatorias por Gol Caracol y Ditu

En ese orden de ideas, el compromiso entre venezolanos y colombianos se efectuará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín. Como es habitual, lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, partir de las 6:30 de la tarde. La previa una hora antes, es decir, a las 5:30 de la tarde, para que se programe y no se lo pierda.

La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026. X de @FCFSeleccionCol

¿Cómo llega la Selección Colombia para enfrentar a la 'vinotinto?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a Bolivia por marcador de 3-0 en el estadio Metropolitano. Los goles de la 'amarilla' fueron obra de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.



El presente de Venezuela

Por el lado de los 'patriotas' vienen de caer goleados por Argentina por marcador de 3-0, por lo que deben jugarse todas las cartas contra Colombia si quieren tener opciones de un posible repechaje.



Opiniones de los protagonistas

"Creo que nosotros debemos ir a hacer nuestro trabajo (a Venezuela), queremos ganar, seguir sumando. Para nosotros también es importante sacar los tres puntos; en la tabla de posiciones podemos quedar más arriba", esas fueron las palabras de Jhon Jáner Lucumí, defensor de la Selección Colombia, en atención a los medios de comunicación en la ciudad de Barranquilla.