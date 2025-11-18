Camilo Vargas voló de palo a palo y salvó a Colombia contra Australia; espectacular atajada

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Antes de finalizar el primer tiempo del partido de la Selección Colombia contra Australia de este martes en Nueva York, el equipo de Néstor Lorenzo se salvó gracias a una espectacular atajada de Camilo Vargas, cuando ya se jugaba el tiempo de adición.
Al minuto 45+1, el número 14 de los oceánicos, Riley Mcgree, cobró un tiro libre desde la banda derecha por la que atacaban los australianos y puso a trabajar al guardameta bogotano.
Camilo Vargas voló de palo a palo y logró atajar el potente disparo del australiano, para enviarlo al tiro de esquina y dejar el encuentro 0-0 al entretiempo en el estadio Citi Field, en Nueva York.