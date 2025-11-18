Camilo Vargas voló de palo a palo y salvó a Colombia contra Australia; espectacular atajada

Antes de finalizar el primer tiempo del partido de la Selección Colombia contra Australia de este martes en Nueva York, el equipo de Néstor Lorenzo se salvó gracias a una espectacular atajada de Camilo Vargas, cuando ya se jugaba el tiempo de adición.

Al minuto 45+1, el número 14 de los oceánicos, Riley Mcgree, cobró un tiro libre desde la banda derecha por la que atacaban los australianos y puso a trabajar al guardameta bogotano.

Camilo Vargas voló de palo a palo y logró atajar el potente disparo del australiano, para enviarlo al tiro de esquina y dejar el encuentro 0-0 al entretiempo en el estadio Citi Field, en Nueva York.



Así fue la atajada de Camilo Vargas en Colombia vs Australia, en partido preparatorio: