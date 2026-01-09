Wilmar Barrios aclaró rumores que lo vinculan a Nacional y Junior de Barranquilla; fue claro

Wilmar Barrios pasa unos días de vacaciones en la ciudad de Cartagena de Indias, mientras alista lo que será la segunda parte de la temporada 2025/2026 con el Zenit de Rusia.

El volante, de 32 años, participó en las últimas horas en un evento deportivo junto a otras estrellas del ‘Corralito de Piedra’ como lo es Jorge Carrascal, y allí fue interrogado por la prensa local sobre los rumores que lo acercan a clubes del fútbol colombiano.

El exjugador de Boca Juniors y Deportes Tolima ha sido relacionado con dos ‘grandes’ del FPC: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, escuadras que se caracterizan por armar planteles competitivos. Barrios fue claro al respecto.

Wilmar Barrios, mediocampista colombiano de Zenit de San Petersburgo, en acción de juego de la Liga de Rusia Getty Images

“He visto y escuchado muchas cosas, pero la realidad es que no he tenido acercamientos con ninguno de los dos equipos. Yo estoy bastante tranquilo”, dijo Wilmar en conversación con el medio ‘Primer Tiempo’ de la ‘ciudad amurallada’.



El centrocampista, sostuvo que más allá de los rumores que circulan, su presente es otro: está enfocado en hacer las cosas bien con su club, el Zenit.

“Uno piensa cosas en el momento y después puede pensar otras a futuro, pero ahora estoy enfocado y concentrado en Zenit, queriendo hacer las cosas bien ahí y esperando a ver qué pasa más adelante. Me queda un año y medio todavía allá, así que nada, disfrutarlo al máximo y seguir dando lo mejor”, agregó.

No es la primera vez que Barrios Terán ha sido vinculado al 'tiburón' o al 'verdolaga' y un posible retorno al balompié de nuestro país.

«NO HE TENIDO ACERCAMIENTOS CON NINGUNO» ⚽️ Wilmar Barrios sobre el supuesto interés de Junior y Nacional.

El sueño de volver a la Selección Colombia

Wilmar Barrios también fue interrogado por la posibilidad de volver a vestir los colores patrios. El deportista cartagenero afirmó que “está trabajando para eso”.

“Yo sigo trabajando de la mejor manera que siempre. Estamos trabajando para eso, la verdad es que en el club se están haciendo las cosas bien; estoy muy tranquilo por esa parte. Vengo haciendo las cosas bien en el club, así que nada, hay que seguir trabajando, el tiempo de Dios es perfecto”, concluyó.



Otras declaraciones de Wilmar Barrios:

Su presente en el fútbol de Rusia

“Fue positiva. En lo personal y en el equipo creo que se hizo una buena temporada. Quedamos ahí pegados del primero, a un punto, así que ahora preparando y pensando en lo que será el 2026”.