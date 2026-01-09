Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Wilmar Barrios aclaró rumores que lo vinculan a Nacional y Junior de Barranquilla; fue claro

Wilmar Barrios aclaró rumores que lo vinculan a Nacional y Junior de Barranquilla; fue claro

El volante cartagenero habló en las últimas horas sobre su posible vuelta al fútbol colombiano, de la Selección Colombia y lo que viene para él en este 2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Wilmar Barrios en uno de los partidos con Zenit en el fútbol de Rusia.
Wilmar Barrios en uno de los partidos con Zenit en el fútbol de Rusia.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad