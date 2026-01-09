"Juan Fernando Quintero me escribió y me puso la piel de gallina; me hizo bien hablar con él"

Juan Fernando Quintero encontró su lugar en el mundo en Argentina. Allí, se ganó el respeto y la admiración de todos, y de paso fue campeón de Copa Sudamericana con Racing y logró una Supercopa, una Copa, una Libertadores y una Recopa con River Plate. Justamente, en 2026, está defendiendo los colores del 'millonario, donde es dirigido por Marcelo Gallardo y, de paso, comparte nómina con su compatriota, Kevin Castaño. No obstante, se convirtió en noticia por un gesto que tuvo con un excompañero de 'la Academia' y se conocieron los detalles.

Leonel Miranda, que estuvo en Racing, de 2019 a 2024, pasó por momentos difíciles en el último tiempo. Prueba de ello es que, en 2025, pasó por Tigre, Banfield y terminó en San Telmo, de la Segunda División del fútbol argentino. En medio de esas dificultades, 'Juanfer' fue clave y así lo contó el mediocampista, de 32 años, llenando de elogios al colombiano. "Hace poco, Juan Fernando Quintero me escribió y me puso: 'hola, hermano, ¿cómo estás? quería hablar con vos'", empezó su relato en una entrevista para 'SportsCenter', de ESPN.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina en 2025 Getty Images

"Así que hablamos un rato y me hizo bien porque, para mí, es todo. Más allá de cualquier cosa, tuve el honor de jugar con él y es un futbolista de la putísima madre. La verdad es que lo ves entrenar y juega a otra cosa. Me pone la piel de gallina porque me escribió hace poco y no lo esperaba. Hemos compartido y siempre me ha brindado su amistad y sus palabras", dijo Leonel Miranda, quien recordó unas palabras que le dedicó el volante antioqueño, que, por su alto nivel y buen presente, sueña con estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

"ME PONE LA PIEL DE GALLINA PORQUE ME ESCRIBIÓ JUANFER Y NO LO ESPERABA"



👏 El hermoso gesto de Quintero que emocionó a Lolo Mirandapic.twitter.com/eETfOR0RVv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 9, 2026

"Me acuerdo que, en un momento, yo estaba enojado porque no jugaba en Racing y 'Juanfer' me dijo: 'disfruta el día a día, hermano; tómalo para bien. Antes yo era así y ahora disfruto cada paso'. Y con el paso del tiempo, uno lo va entendiendo y lo agradezco. Cuando no lo tienes, lo extrañas. Entendí por qué me decía eso, ahora que uno está más grande. Uno sufre y bastante, pero se acostumbra. Los que más sufren cuando se habla son los que tenemos cerca. Somos personas además de jugadores de fútbol", sentenció el nacido en Avellaneda.

