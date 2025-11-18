Cuidado con James Rodríguez; al 10 le dieron puño en la cara en Colombia vs Australia

A James Rodríguez lo marcaron cerca y fuerte en el partido de la Selección Colombia contra Australia de este martes y así recibió un puño en la cara, que le molestó, y la juez decidió tomar una decisión de amonestar a Aiden ONeill, por dicha acción.

Por supuesto, el volante cucuteño hizo el reclamo al jugador australiano y le pidió a la colegiada central que amonestara al mediocampista del New York City, de la MLS.

Lo cierto es que durante todo el primer tiempo James Rodríguez sufrió de la pierna fuerte de Australia y provocó varias faltas, que generaron peligro por la pelota quieta.



Así fue el puño que le dieron a James Rodríguez en la cara, en Colombia vs Australia, partido preparatorio: