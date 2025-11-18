Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cuidado con James Rodríguez; al 10 le dieron puño en la cara en Colombia vs Australia

Cuidado con James Rodríguez; al 10 le dieron puño en la cara en Colombia vs Australia

El libreto de los australianos en el partido fogueo de este martes fue marcar fuerte y no dejar campo de acción a talentosos como James Rodríguez, referente de los de Lorenzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Australia para el Mundial 2026

