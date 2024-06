Carlos Paniagua y el plan de acción de la Selección Colombia femenina Sub-20, para el Mundial

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Carlos Paniagua, ejerciendo su papel de director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20, dio sus opiniones del grupo que conformará el combinado nacional para el Mundial de la categoría, el cual se realizará en tierras 'cafeteras' a partir del 31 de agosto.

Así las cosas, respecto al Grupo A, en donde está la 'Tricolor', fue claro y aseguró que: "A la hora del sorteo veníamos viajando, pero nos llegó la información del grupo y nos parece un grupo bueno y es que en un Mundial no hay nada fácil", aseguró en primera instancia.

"Recuerdo los mundiales Sub-20 y Sub-17 y estar con el actual campeón, que era España, y el actual subcampeón, que era México, y avanzar en ese grupo de primeros. Ahora, Australia viene de jugar su zona contra Japón y las dos Coreas y me parece que es un equipo fuerte", terminó por agregar respecto al grupo que le tocó para la Copa del Mundo.

Natalia Gaitan. RAUL ARBOLEDA/AFP

Por otro lado, centrándose un poco más en sus rivales, México, Camerún y Australia, dijo que: "Son equipos que tienen una idea de juego muy característica en ellas, de sacar bien la pelota, de jugadoras de muy buen biotipo, muy físicas también y ahora que sabemos que están en el grupo de nosotros, vamos a buscar mucha información de ellas y muchos partidos para poder ir analizando muy bien al rival", comentó.

También aprovechó la oportunidad para actualizar el estado de salud de Gabriela Rodríguez, delantera figura del combinado 'cafetero', quien sufrió una fuerte lesión en la más reciente competición. "Para el Mundial no va a haber problema con Gabriela Rodríguez. Sufrió un esguince de tobillo y ya le realizaron una resonancia para salir de dudas y yo creo que la vamos a tener. Lo que me duele es que ella viene con buen ritmo de competencia y la quería ver en los cuadrangulares de la Liga con el América, pero bueno, esperemos que la resonancia no presente ninguna lesión que no se pudo ver en la radiografía".

Gabriela Rodríguez, jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-20, celebra un gol en el Sudamericano Conmebol

Finalmente, dio a conocer cuál será el plan de acción del cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20 de cara a lo que será el Mundial de la categoría. "Nosotros el año pasado jugamos dos partidos contra México y esta semana las enfrentamos en Francia, en la Sud Ladies Cup, y es la misma entrenadora que hace dos años estuvo en el Mundial en el Sub-17 y en el Sub-20, entonces nos conocemos mucho y México es un gran rival que viene de ser campeón de Concacaf, venciendo a Estados Unidos y que sus jugadoras vienen de un proceso largo y ahora nos toco encontrarnos acá y nosotros estamos muy motivados por ya conocer a los rivales. Ahora hay mucho trabajo y estamos buscando información de las rivales, sobretodo de Australia y Camerún, que no las conocemos mucho", de esta manera finalizó su intervención Carlos Paniagua.