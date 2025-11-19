Carlos 'Pibe' Valderrama y el llamado que hizo para la Selección Colombia; pidió convocado

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, Carlos ‘Pibe’ Valderrama hizo importante pedido a la Selección Colombia, después de la victoria ‘cafetera’ por 3-0 frente a Australia, en el segundo duelo de esta doble jornada preparatoria.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista colombiano apareció junto a su esposa, haciendo el análisis de lo que fue la goleada colombiana frente a los oceánicos, que cerró un año por lo alto para Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

Y es que, con este destacado triunfo, la Selección Colombia extendió su invicto a 18 partidos de fogueo en línea sin perder; hecho que no pasó por alto el ‘Pibe’ y por el cual sacó pecho: “Me gusta eso, volvimos a ganar, ya estamos acostumbrados a ganar”.

“Yo siempre sueño que estamos ganando, esta Selección me pone a soñar. Yo no sé qué irá a pasar, pero esta Selección me tiene soñando. Australia es complicado, esos equipos son complicados, defensivamente son fuertes, la demora es meter el gol. Equipo que se le abra a jugar a la Selección Colombia mano a mano, lo golean. Esta selección sabe a qué juega, tuvieron paciencia y tranquilidad, este equipo no pierde, va invicto otra vez”, agregó Carlos Valderrama, en el video que compartió a través de sus redes sociales.

Publicidad

Sumado a eso, el ‘Pibe’ destacó a una de las jóvenes promesas del combinado nacional, por lo hecho frente a los australes: “Me gustó Yaser Asprilla, encarador. Una recomendación, no se tire tanto a la raya, porque ahí pierde espacio,tiene que buscar más en el medio, porque tiene buena pegada”.



¡El ‘Pibe’ pidió a figura para el Mundial!

Carlos Valderrama, además de hablar referente a todo lo positivo de esta ‘tricolor’, también se refirió a un nombre que no está, pero que, por su actual momento en el fútbol europeo, considera que debería estar para la Copa del Mundo 2026.

“Yo, personalmente, en los 26, para mí debería estar Juan Guillermo Cuadrado, es que está jugando en Italia. Lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia todavía, yo creo que el profesor le va a dar la oportunidad, que no se la ha dado, no sé por qué. Como futbolista y como persona, merece estar ahí, vamos a ver, todavía falta”, dijo el 'Pibe' de manera contundente, pidiendo el llamado para el exfutbolista de Independiente Medellín, en sus inicios.

Publicidad

Además, Valderrama le dio soluciones tácticas a Néstor Lorenzo sobre Cuadrado y la polifuncionalidad que podría ofrecerle a la Selección Colombia: “Él no tiene problema, al contrario, él puede jugar por el lado derecho, de volante o mediocampista que decimos, o también de marcador derecho. Tiene alternativas, es un jugador rápido, técnicamente bien dotado, tiene buena pegada y físicamente está bien. Él lo que necesita es una oportunidad, que lo llamen que no lo han llamado, va a tener su chance”.