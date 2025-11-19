Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Carlos 'Pibe' Valderrama y el llamado que hizo para la Selección Colombia; pidió convocado

Carlos 'Pibe' Valderrama y el llamado que hizo para la Selección Colombia; pidió convocado

El 'Pibe' hizo destacada aparición en sus redes sociales, pidiendo el llamado de reconocido futbolista a la Selección Colombia, pensando en la Copa del Mundo 2026.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Carlos 'Pibe' Valderrama, en ira por eliminación en el Mundial de la Selección Colombia Sub-20.jpg
Carlos 'Pibe' Valderrama se despachó con palabras de grueso calibre.
Foto: @pibevalderramap.

Publicidad

Publicidad

Publicidad