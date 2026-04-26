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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia empató 1-1 contra Argentina en su debut en el Sudamericano femenino Sub-17

Colombia empató 1-1 contra Argentina en su debut en el Sudamericano femenino Sub-17

En un partidazo, con buen fútbol, goles y emociones, disputado en el estadio Defensores del Chaco, la 'tricolor' sumó su primer punto en el Sudamericano femenino Sub-17.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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La Selección Colombia debutó contra Argentina en el Sudamericano femenino Sub-17
La Selección Colombia debutó contra Argentina en el Sudamericano femenino Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol

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