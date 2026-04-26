Colombia empató 1-1 contra Argentina en su debut en el Sudamericano femenino Sub-17

La Selección Colombia empezó su camino en el Sudamericano femenino Sub-17 2026, con sede en Paraguay. Después de haber tenido su turno de descanso de la fase de grupos, en la fecha 1, pisó la cancha este domingo 26 de abril para medir fuerzas con Argentina, por la segunda jornada. Dicho compromiso se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco, donde firmaron un empate 1-1.

Desde que sonó el silbato, ninguna de las dos se guardó nada. Eso sí, quien se hizo con la pelota fue la 'tricolor', jugando en el campo rival y poniendo contra las cuerdas a la 'albiceleste'. Sin embargo, como dice la popular frase, "el que no los hace, los ve hacer"; eso fue lo que le pasó a las dirigidas por Carlos Paniagua. Haber perdonado las opciones generados, lo pagaron bastante caro.

Fue así como, al minuto 18, quien apareció fue Macarena Torre, con un potente remate de media distancia, imposible de atajar para la guardameta, Sofía Prieto. De hecho, la arquera colombiano se estiró, con tan mala fortuna, que se golpeó fuertemente en la espalda. Los médicos del equipo entraron al campo para atenderla y, por fortuna, pudo continuar sin mayores inconvenientes en el partido.

Alineación titular de la Selección Colombia para su debut en el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

La alegría en Argentina duró poco, ya que el equipo colombiano, lejos de venir abajo, reaccionó, tomó las riendas del compromiso y eso le permitió lograr el empate en poco tiempo. La encargada de igualar las cosas fue Eidy Ruiz, quien finalizó, con una buena definición, una maravillosa jugada colectiva. Pase filtrado a espaldas de la defensa rival y la delantera 'cafetera' no perdonó para el 1-1 final.



De esa manera, la Selección Colombia sumó su primer punto en el Sudamericano femenino Sub-17 y, ahora, se prepara para una nueva salida. Por la fecha 3 de la fase de grupos, enfrentará a Chile, el martes 28 de abril, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino).