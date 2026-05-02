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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras victoria 1-2 del Barcelona sobre Osasuna

Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras victoria 1-2 del Barcelona sobre Osasuna

Barcelona logró un importante triunfo 1-2 contra Osasuna, este sábado, y este resultado lo dejó muy cerca de un nuevo título. ¡Así va la tabla de posiciones en la Liga de España!

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Barcelona le ganó a Osasuna y quedó cerca de un nuevo título en la Liga de España.
Barcelona le ganó a Osasuna y quedó cerca de un nuevo título en la Liga de España.
Foto: AFP

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