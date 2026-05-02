Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga de España, tras victoria 1-2 del Barcelona sobre Osasuna

El Barcelona dio un paso más para ganar LaLiga este fin de semana, al ganar 2-1 a Osasuna en la fecha 34 del campeonato, en la que el Villarreal se aseguró una plaza de Champions, tras golear 5-1 al Levante.

Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) permiten a los 'azulgranas' soñar con revalidar LaLiga el domingo, si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.

Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha. Todo lo que no sea ganar el domingo, dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.

El equipo 'azulgrana' saltó al campo de Osasuna dispuesto a llevarse los tres puntos, yéndose arriba a presionar y llevar la iniciativa del partido.



Osasuna tuvo igual de claro su plan, bien armado atrás para sorprender en transiciones rápidas a la adelantada defensa 'culé'.

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Los navarros gozaron de las dos grandes ocasiones en la primera parte cuando Ante Budimir disparó al palo (36') y luego puso a prueba a Joan García (38').

Ferran Torres; jugador del FC Barcelona

El Barça puso una marcha más tras el descanso, pero tuvo que esperar hasta que Robert Lewandowski remató de cabeza en boca de gol para abrir el marcador (81).

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Apenas cinco minutos después, Ferran batió en un mano a mano a Sergio Herrera (86) para poner el 2-0.

El partido se convirtió en una intercambio de golpes en el que Raúl García cabeceó (88) para recortar distancias y poner suspense a los últimos minutos del partido.

Osasuna, que quiere pelear por entrar en puestos europeos, puso asedio a la portería del Barça, que acabó achicando balones, pero amarró una victoria de oro.

Además, el Atlético ganó 2-0 al Valencia con la vista puesta en la vuelta de semifinales de Champions contra el Arsenal el martes.

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Los goles de Iker Luque (73) y Miguel Cubo (81') dieron la victoria a un Atlético plagado de canteranos en el partido 1000 de Diego Simeone como entrenador.

"Hoy (sábado) hicimos un partido completo y respondieron (los canteranos)", se felicitó Simeone.

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Otro histórico como el Ahtletic Club ganó 4-2 al Alavés y, con 44 puntos, despejó definitivamente el fantasma de un primer descenso a segunda división en sus más de 125 años de historia.

El Alavés, por su parte, se queda a sólo dos puntos del descenso, que marca el Sevilla.

Los goles de Robert Navarro (45'), Oihan Sancet (73') y Nico Williams (82', 86') dieron la victoria a los Leones frente a un Alavés que se adelantó hasta dos veces con los tantos de Antonio Blanco (71') y Nahuel Tenaglia (67').



Tabla de posiciones de la Liga de España, tras victoria 1-2 del Barcelona sobre Osasuna