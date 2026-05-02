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Gol Caracol  / Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo 3-0 del Arsenal sobre Fulham

Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo 3-0 del Arsenal sobre Fulham

Gracias al dúo Saka-Gyökeres, el Arsenal tomó una ligera ventaja sobre el Manchester City, equipo que tiene dos partidos menos disputados. ¡Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League!

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Jugadores del Arsenal y un festejo de gol contra Fulham en partido de la Premier League.
Jugadores del Arsenal y un festejo de gol contra Fulham en partido de la Premier League.
Foto: AFP

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