Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo 3-0 del Arsenal sobre Fulham

El líder Arsenal, en plena forma, arrolló 3-0 al Fulham este sábado en casa gracias al dúo Saka-Gyökeres y tomó una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City, su rival por el título de la Premier League, que tiene dos partidos menos disputados.

Los 'gunners' firmaron una gran actuación con un juego rápido y fluido que mareó a los visitantes, superados ya en la primera parte por un doblete del sueco Viktor Gyökeres (9', 45+3') y una actuación majestuosa de Bukayo Saka, asistente y goleador (40') antes de retirarse al descanso.

A la vuelta de vestuarios, los hombres de Mikel Arteta se limitaron a gestionar su ventaja a tres días del partido de vuelta de semifinales de la Champions League contra el Atlético de Madrid (1-1 en la ida), el martes en Londres.

Habrá que "aprovechar este impulso, esta energía, esta confianza para el martes. Vamos a necesitarlo claramente. Cuando veo el ambiente en el vestuario, creo que vamos en la dirección correcta", señaló Arteta tras la victoria.



El Arsenal suma 76 puntos, seis más que el Manchester City (2º, 70 puntos). Su perseguidor se enfrenta al Everton el lunes y tiene aún un partido pendiente, el 13 de mayo contra el Crystal Palace.

Acción de juego entre Arsenal y Fulham por la Premier League. Foto: AFP

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- La importancia de Saka -

El Arsenal, además, mejoró su diferencia de goles, crucial en caso de empate a puntos al final del torneo.

El club del cañón aprovechó el regreso de Saka al once titular la primera vez desde el 22 de marzo (cinco partidos ausente por lesión desde entonces y luego dos entradas desde el banquillo), e imprimió desde el principio un ritmo altísimo.

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El extremo derecho dejó a un rival en el suelo con un regate hacia dentro con la zurda antes de enviar, con la diestra, un centro raso y potente delante de la portería, donde Gyökeres estaba al acecho.

El sueco le devolvió el favor en una acción en la que atrajo a dos defensas, esperó el momento justo y luego le filtró el balón para que Saka pudiera disparar y marcar su primer gol en dos meses.

Gyökeres asestó otro golpe justo antes del descanso, de cabeza a centro del muy activo Leandro Trossard por la banda izquierda.

En el otro derbi londinense del día, el West Ham United perdió 3-0 un partido crucial en Brentford y corre el riesgo de volver a zona de descenso si su rival por la permanencia, el Tottenham, gana el domingo.



- Paso atrás del West Ham -

Los 'spurs' (18º a dos puntos del West Ham) visitarán al Aston Villa, que se juega un puesto en la Liga de Campeones de la próxima temporada, y saldrán de la zona de descenso si logran la victoria.

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Gracias a su victoria, a la que contribuyó el brasileño Igor Thiago con su 22º gol de la temporada, el Brentford (6º) sigue aspirando a puestos europeos.

Jugar en Europa la próxima temporada tendría un valor excepcional si se tiene en cuenta que el Brentford, que descubrió la Premier League en la temporada 2021-2022, perdió el verano pasado a su entrenador (Frank), a su capitán (Norgaard), a su aquero (Flekken) y a sus dos máximos goleadores (Wissa y Mbeumo).

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El Newcastle United, por su parte, levantó cabeza en casa al vencer 3-1 al Brighton, tras cuatro derrotas, frenando así a un candidato a las plazas europeas.

Y el Sunderland solo se llevó un punto (1-1) de su visita al ya decendido Wolverhampton Wanderers.



Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo 3-0 del Arsenal sobre Fulham