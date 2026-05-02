Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona dio un paso firme hacia un nuevo título en Liga de España; victoria 1-2 sobre Osasuna

Barcelona dio un paso firme hacia un nuevo título en Liga de España; victoria 1-2 sobre Osasuna

El 'azulgrana' sufrió un poco en su visita a Osasuna, pero logró anotar en los momentos precisos para acercarse a otro título del fútbol español. Robert Lewandowski y Ferran Torres, los goles.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
Comparta en:
Barcelona le ganó al Osasuna y está cerca de ganar una nueva liga en España.
Barcelona le ganó al Osasuna y está cerca de ganar una nueva liga en España.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad