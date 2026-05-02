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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y la razón de su ausencia en Columbus Crew vs. Minnesota United, por la MLS

James Rodríguez y la razón de su ausencia en Columbus Crew vs. Minnesota United, por la MLS

El '10' no apareció ni en la titular ni en la suplencia del Minnesota United para este juego de la MLS contra Columbus Crew. ¡Acá le contamos los detalles del por qué no jugó James Rodríguez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United.
James Rodríguez, volante del Minnesota United.
Foto: Getty Imágenes

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