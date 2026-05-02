Una vez más, James Rodríguez estuvo ausente de un compromiso del Minnesota United por la Major League Soccer. En esta ocasión, el '10' cucuteño no apareció en el 'brochure' de los 'loons' para el duelo de este sábado frente al Columbus Crew, en calidad de visitante.

En la previa de este juego, desde los Estados Unidos reportaron que Rodríguez Rubio no había viajado con el club, debido a un "procedimiento médico rutinario", y antes de que rodara el balón en el ScottsMiracle-Gro Field, esta información fue confirmada.

James Rodríguez y la razón de su ausencia en Columbus Crew vs. Minnesota United, por la MLS

James Rodríguez, volante del Minnesota United. Foto: Getty Imágenes

Según la información divulgada en los canales oficiales de la MLS en la red social de 'X', el capitán de la Selección Colombia y figura de los 'loons' "está recibiendo un procedimiento médico de rutina", y a eso se debió su ausencia para este compromiso. Se espera su vuelta la siguiente semana.



"James Rodríguez no será de la partida el día de hoy (sábado). La súper estrella colombiana ni siquiera hizo el viaje con el equipo. Por parte del club, del Minnesota United, nos comentaban que James Rodríguez está recibiendo un procedimiento médico de rutina, que no tiene nada que ver con una lesión y se espera que esté de vuelta a los entrenamientos el día martes", precisó el periodista Michele Giannone.

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A continuación, el reportero que estaba en el campo de juego, indicó que "le podemos reportar que James Rodríguez entrenó a full con el equipo ayer viernes, antes de que Minnesota United tomara vuelo a la ciudad de Columbus y que su agente estaba presente en el centro de entrenamiento para reunirse con la directiva del equipo de Minnessota".

Igualmente, en el trino del Minnesota del once inicial contra Columbus evidenciaron los ausentes para este juego, y en el caso de James David, reiteraron que es "baja, pero no debido a una lesión".

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El XI del Minnesota para el juego contra Columbus Crew:

De otro lado, hay que precisar que el exReal Madrid y Bayern Múnich tiene contrato con Minnesota United hasta el 30 de junio, con una opción para extenderlo al final de la temporada. James había sumado minutos en las derrotas 0-1 contra LAFC, por la MLS, y 4-2 frente a San Jose Earthquakes, por los octavos de final de la US Open Cup.